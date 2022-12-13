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Планируются изменения в правилах вакцинации детей по их собственному желанию

Rus.err.ee
Планируются изменения в правилах вакцинации детей по их собственному желанию
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Вакцинация ребенка. Иллюстративная фотография.
Вакцинация ребенка. Иллюстративная фотография. Фото: Mihkel Maripuu

Министерство социальных дел планирует внести изменения в правила вакцинации детей, чтобы у несовершеннолетнего была возможность получить вакцину, даже если родители против. По словам школьных медсестер, изменение необходимо, однако должны быть точные критерии для оценки самостоятельного решения ребенка. Об этом рассказывают "Актуальная камера" и новостной портал Rus.err.ee.

Проблема с вакцинацией в школах заключается в том, что у школьных медсестер нет единого регламента, согласно которому они могут оценивать способность детей взвешивать решения, и это мешает им проводить вакцинацию без согласия родителей, передает "Актуальная камера".

Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон согласился с необходимостью решить проблему к новому году. "Будем встречаться с Союзом защиты детей и со школьными медсестрами, и вот после этого будем решать. Это решение будет научным. Наверное, уже с начала нового года, это уже как новый документ будет", - сказал министр.

Семейные врачи уже имеют право вакцинировать, если молодой человек сам изъявит желание. Точное такое же право хотят дать и школьным медсестрам, поскольку пока что они делают прививки только с согласия родителей.

Подробнее смотрите в телесюжете "Актуальной камеры":

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