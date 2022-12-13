Планируются изменения в правилах вакцинации детей по их собственному желанию

Проблема с вакцинацией в школах заключается в том, что у школьных медсестер нет единого регламента, согласно которому они могут оценивать способность детей взвешивать решения, и это мешает им проводить вакцинацию без согласия родителей, передает "Актуальная камера".

Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон согласился с необходимостью решить проблему к новому году. "Будем встречаться с Союзом защиты детей и со школьными медсестрами, и вот после этого будем решать. Это решение будет научным. Наверное, уже с начала нового года, это уже как новый документ будет", - сказал министр.

Семейные врачи уже имеют право вакцинировать, если молодой человек сам изъявит желание. Точное такое же право хотят дать и школьным медсестрам, поскольку пока что они делают прививки только с согласия родителей.