Нарве предлагают жить без издевательств среди детей и молодежи

Проект "Жизнь без буллинга", организованный некоммерческой организацией "Wildstream", стартует 14 декабря. В его рамках планируется обучить сорок амбассадоров из числа молодежи Нарвы, которые затем будут продвигать в своих школах и организациях формирование общечеловеческих ценностей, неодобрительное отношение к любому виду буллинга, осознание важности реакции и поведения пассивных наблюдателей и то, как важно замечать человека, нуждающегося в помощи.

Как отмечают в "Wildstream", масштабы школьного буллинга среди молодых людей и детей в Эстонии очень велики: примерно каждый пятый ребенок подвергается издевательствам как минимум два или три раза в месяц. Каждый десятый ребенок издевался над другими, а пять процентов детей находятся в двойной роли - и хулигана, и жертвы.

Общая цель проекта - повысить осведомленность об образе жизни без буллинга среди молодежи Нарвы, предотвратить буллинг среди молодежи за счет повышения качества культуры поведения и социальных отношений, а также за счет укрепления психической и физической безопасности и здоровья детей посредством формирование общественных ценностей.

В рамках проекта будет проведено три обучающих модуля для участников и сформирована так называемая "Свободная от буллинга сеть молодых амбассадоров" - все это для предоставления участникам всех необходимых навыков, знаний и для поддержки их в будущем. Участников заодно познакомят с вариантами государственной помощи людям с психическими расстройствами и ментальными проблемами.

После завершения обучения те, кто участвовали в курсе, станут так называемыми амбассадорами, то есть послами доброй воли в обществе. Благодаря новым знаниям и навыкам они станут образцами для подражания.

"Wildstream" подчеркивает, что в проекте участвуют профессионалы своего дела: Союз защиты детей, отдел культуры Нарвской городской управы, Нарвское отделение Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, Нарвский молодежный центр. Проект осуществляется при поддержке Министерства образования и науки в рамках проекта "Kiusamisvaba noorte saadikute väljaõpe Narvas".