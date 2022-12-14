Пожарные приехали, когда из дымохода пошел огонь

Тревожное сообщение о пожаре на улице Йыэсуу в Нарве поступило 13 декабря в 16.41. Прибыв на место, спасатели обнаружили там небольшой дом, хозяин которого топил печь интенсивно настолько, что пламя вырывалось из печной трубы.

Спасатели провели с хозяином разъяснительную работу насчет того, что дрова и бумага хранились слишком близко к печке. Вдобавок, в доме не было датчика дыма. Топить печь дальше спасатели запретили.

В контексте данного случая спасатели напоминают всем, что нельзя пользоваться неисправной топкой. Если возникает малейшее подозрение, что в доме не работает отопительный прибор или дымоход, следует поскорее вызвать для проверки специалиста.