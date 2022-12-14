Чрезмерно сильно растопленная в частном доме печь встревожила посторонних людей, которые испугались пожара и позвонили на 112.
Пожарные приехали, когда из дымохода пошел огонь
Тревожное сообщение о пожаре на улице Йыэсуу в Нарве поступило 13 декабря в 16.41. Прибыв на место, спасатели обнаружили там небольшой дом, хозяин которого топил печь интенсивно настолько, что пламя вырывалось из печной трубы.
Спасатели провели с хозяином разъяснительную работу насчет того, что дрова и бумага хранились слишком близко к печке. Вдобавок, в доме не было датчика дыма. Топить печь дальше спасатели запретили.
В контексте данного случая спасатели напоминают всем, что нельзя пользоваться неисправной топкой. Если возникает малейшее подозрение, что в доме не работает отопительный прибор или дымоход, следует поскорее вызвать для проверки специалиста.
Также нельзя располагать слишком близко к топке горючие материалы, например, дрова, ковер и так далее, ведь пожар может начаться от вылетевшей искры или даже от теплопередачи.