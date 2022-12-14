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Пожарные приехали, когда из дымохода пошел огонь

Северное побережье
Пожарные приехали, когда из дымохода пошел огонь
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В маленьком домике на улице Йыэсуу в Нарве печь топили, нарушая требования безопасности.
В маленьком домике на улице Йыэсуу в Нарве печь топили, нарушая требования безопасности. Фото: Päästeamet

Чрезмерно сильно растопленная в частном доме печь встревожила посторонних людей, которые испугались пожара и позвонили на 112.

Тревожное сообщение о пожаре на улице Йыэсуу в Нарве поступило 13 декабря в 16.41. Прибыв на место, спасатели обнаружили там небольшой дом, хозяин которого топил печь интенсивно настолько, что пламя вырывалось из печной трубы.

Спасатели провели с хозяином разъяснительную работу насчет того, что дрова и бумага хранились слишком близко к печке. Вдобавок, в доме не было датчика дыма. Топить печь дальше спасатели запретили.

В контексте данного случая спасатели напоминают всем, что нельзя пользоваться неисправной топкой. Если возникает малейшее подозрение, что в доме не работает отопительный прибор или дымоход, следует поскорее вызвать для проверки специалиста.

Также нельзя располагать слишком близко к топке горючие материалы, например, дрова, ковер и так далее, ведь пожар может начаться от вылетевшей искры или даже от теплопередачи.

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