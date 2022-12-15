МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.12-22.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарвском спортцентре - Кубок Эстонии по баскетболу: 11.30 и 14.00 - женские полуфиналы; 16.30 и 19.00 - мужские полуфиналы.

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus".

* В Ийзакуской гимназии в 17.00 - народная лига по баскетболу: "Alutaguse" - "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev".

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Kohila".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Ravens Futsal" (Тарту).

* В Нарве в 20.30 от торгового центра "Астри" стартует ночной забег "Narva talv 2022" / "Нарвская зима - 2022". Информация www.ööjooks.ee.

Воскресенье, 18 декабря

* В Нарвском спортцентре - Кубок Эстонии по баскетболу: 11.30 - женщины, игра за 3-4-е места; 14.00 - женщины, финал; 16.30 - мужчины, игра за 3-4-е места; 19.00 - мужчины, финал.

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке - благотворительный забег спортклуба "Motus": 13.00 - регистрация, 13.30 - детские забеги, 14.00 - основной забег.

РАЗНОЕ

Четверг, 15 декабря

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 14.00 до 16.00 - гномья мастерская "Päkapikula": делаем поздравительные открытки.

* В Тудулиннаском общественном доме в 18.00 - изготовление рождественских украшений. Раскрашиваем пипаркооки. Руководитель - Ли Валдре.

Пятница, 16 декабря

* В Силламяэском учебном доме Ида-Вирумааского центра профессионального образования с 12.00 до 15.00 - рождественская ярмарка.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 14.00 до 16.00 - гномья мастерская "Päkapikula": делаем гномиков из вторсырья.

Воскресенье, 18 декабря

Рождественские пипаркооки. Фото: Райго Паюла

* В Пагариском общественном доме с 11.00 до 14.00 - рождественские комнаты домика пипаркооков: 11.00-11.30 - сказочное утро "Õpetlikud muinaslood" / "Поучительные сказки" для маленьких и больших; 11.00-14.00 - мастерская пипаркооков. Мастерские рождественских украшений: рождественские украшения на елку и на окно. Открыт фотоуголок на рождественскую тематику, маленькая рождественская ярмарка и выставка старинных рождественских украшений.

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке с 13.00 до 18.00 - рождественская ярмарка: 13.00 - Йыулувана раздает рождественские подарки; 14.00 - танцевальный ансамбль "Jun-Оst"; 15.00 - "Jõulujazz" Марии Минич; 16.00 - тандемный хор Нарвского дома эстонского языка. Занятия для детей, рукоделие, мини-зоопарк, концерт, благотворительный забег, еда-питье и хорошая музыка.

Среда, 21 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская декоративных подарочных коробок. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Четверг, 22 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - рассказываем зимние истории и мастерим.

Фото: Eesti Kultuurkapital