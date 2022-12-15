Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 15 по 22 декабря.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.12-22.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 15 декабря
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - рождественский концерт Йыхвиской музыкальной школы. Отмечается 69-летие школы. Выступают солисты, ансамбли, оркестры, хоры. Бесплатно.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 18.00 - детское представление "Новогодние приключения в Пузырляндии". Билет - 12-19 евро, до четырех лет - бесплатно.
Пятница, 16 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: Рождество по всему миру.
* В Ийзакуском народном доме в 17.30 - рождественский концерт Ийзакуской школы искусств.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - "Christmas Sympho Show": шоу "Prime Orchestra".
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - экс-"Веселые нотки" в программе "Времени альбом". Билет - 5 евро.
Суббота, 17 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: эстонский народный календарь и рождественский период.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - творческая встреча с художником Татьяной Петровой. Вход бесплатный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - "Jõulumüsteerium" / "Рождественская мистерия", концерт танцевального коллектива "Пять звезд". Билет - 5 евро.
* В Силламяэском центре культуры - благотворительное мероприятие "Tee head": 15.00 - лотерея и развлекательная программа, 16.00 - концерт коллективов силламяэского молодежного центра по интересам "Улей". Билет - 5 евро.
Воскресенье, 18 декабря
* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 12.00 - "Piknikulava jõuluootus" / "Пикниковая сцена в предрождественском ожидании". В программе: танцы на снегу, украшение пипаркооков, кафе, блинчики и чай, концерт "KuumNõmmiste ja Bella", много сюрпризов. Одевайтесь потеплее! Информация по тел. 514 3930.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - фольклорный праздник "Rahvakultuuri killukesed" / "Фрагменты народной культуры". Выступают: Общество белорусской культуры Ида-Вирумаа "БЭЗ", нарвское белорусское общество "Сябры", ансамбль народного танца "Нарва", женская группа ансамбля народного танца "Вирулане". Вход бесплатный.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - рождественский концерт. Выступает детская вокальная студия "Келлуке". Вход бесплатный.
* На мызе Иллука в 14.00 - постановка музыкальной студии "Laanelille jõululugu". Вход - свободное пожертвование.
* В Ийзакуском народном доме в 16.00 - "On jälle jõuluaeg" / "Вновь рождественское время", рождественский концерт Ийзакуского смешанного хора. Вход бесплатный.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 17.00 - представление "Giraffe Royali jõuluõhtu" / "Канун Рождества Королевского Жирафа".
* На Полярной мызе Кукрузе в 18.00 - четвертое воскресенье адвента: концерт "Beethoveni klaveritriod": Мари Полл (скрипка), Хенри-Давид Варема (виолончель) и Михкель Полл (рояль). Билет - 7-10 евро.
Понедельник, 19 декабря
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 11.00 (на русском языке) и в 13.00 (на эстонском языке) - спектакль "Сказочный переполох".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - викторина "#kultuuriviks". Кофейный стол, призы, подборка бесплатных книг для всех участников. До трех человек в команде. Информация: тел. 5584247, Тийа Линнард.
Вторник, 20 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие совместной выставки кохтла-ярвеских художников, 17.00 - рождественский концерт. Выступают группа line-танца для сеньоров "A.C.D." Кохтла-Ярвеского центра культуры, женская группа "Вирулане" и студия восточного танца "Luxor".
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Põhjala jõulud", рождественский концерт Эстонского национального мужского хора. Билет - 15-20 евро.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - представление "Giraffe Royali jõuluõhtu" / "Канун Рождества Королевского Жирафа".
Среда, 21 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - программа в рамках виртуального филиала.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - заключительный гала-концерт осенней столицы Эстонии.
Четверг, 22 декабря
* В Силламяэ в библиотеке Виру в 17.00 - "Сияние звезды Вифлеема": рождественские рассказы, стихи и гимны.
СПОРТ
Четверг, 15 декабря
* В Нарвском спортцентре в 18.30 - Кубок Эстонии по баскетболу, мальчики, возрастной класс U16, финал.
Пятница, 16 декабря
* В Нарвском спортцентре - Кубок Эстонии по баскетболу: 11.30 - девочки, возрастной класс U14, финал; 14.00 - мальчики, возрастной класс U14, финал; 16.30 - девушки, возрастной класс U19, финал; 19.00 - юноши, возрастной класс U18, финал.
* В Кивиылиской русской школе в 15.00 - открытый турнир на Кубок Люганузеской волости среди детей по быстрым шахматам.
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Tartu Ülikool"/"Septicum".
Суббота, 17 декабря
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - рождественский турнир по русским шашкам.
* В Кивиылиской русской школе в 15.00 - открытый турнир на Кубок Люганузеской волости по быстрым шахматам.
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 11.00 - соревнования по плаванию "Ida-Virumaa noored ujumistähed".
* В Ахтмеском легкоатлетическом холле в 11.00 - XXXVI Йыхвиский день прыгуна.
* В Вокаском Доме спорта с 14.00 - "Ночной баскетбол - 2022".
* В Нарвском спортцентре - Кубок Эстонии по баскетболу: 11.30 и 14.00 - женские полуфиналы; 16.30 и 19.00 - мужские полуфиналы.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus".
* В Ийзакуской гимназии в 17.00 - народная лига по баскетболу: "Alutaguse" - "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev".
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Kohila".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Ravens Futsal" (Тарту).
* В Нарве в 20.30 от торгового центра "Астри" стартует ночной забег "Narva talv 2022" / "Нарвская зима - 2022". Информация www.ööjooks.ee.
Воскресенье, 18 декабря
* В Нарвском спортцентре - Кубок Эстонии по баскетболу: 11.30 - женщины, игра за 3-4-е места; 14.00 - женщины, финал; 16.30 - мужчины, игра за 3-4-е места; 19.00 - мужчины, финал.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке - благотворительный забег спортклуба "Motus": 13.00 - регистрация, 13.30 - детские забеги, 14.00 - основной забег.
РАЗНОЕ
Четверг, 15 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 14.00 до 16.00 - гномья мастерская "Päkapikula": делаем поздравительные открытки.
* В Тудулиннаском общественном доме в 18.00 - изготовление рождественских украшений. Раскрашиваем пипаркооки. Руководитель - Ли Валдре.
Пятница, 16 декабря
* В Силламяэском учебном доме Ида-Вирумааского центра профессионального образования с 12.00 до 15.00 - рождественская ярмарка.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 14.00 до 16.00 - гномья мастерская "Päkapikula": делаем гномиков из вторсырья.
Воскресенье, 18 декабря
* В Пагариском общественном доме с 11.00 до 14.00 - рождественские комнаты домика пипаркооков: 11.00-11.30 - сказочное утро "Õpetlikud muinaslood" / "Поучительные сказки" для маленьких и больших; 11.00-14.00 - мастерская пипаркооков. Мастерские рождественских украшений: рождественские украшения на елку и на окно. Открыт фотоуголок на рождественскую тематику, маленькая рождественская ярмарка и выставка старинных рождественских украшений.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке с 13.00 до 18.00 - рождественская ярмарка: 13.00 - Йыулувана раздает рождественские подарки; 14.00 - танцевальный ансамбль "Jun-Оst"; 15.00 - "Jõulujazz" Марии Минич; 16.00 - тандемный хор Нарвского дома эстонского языка. Занятия для детей, рукоделие, мини-зоопарк, концерт, благотворительный забег, еда-питье и хорошая музыка.
Среда, 21 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская декоративных подарочных коробок. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
Четверг, 22 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - рассказываем зимние истории и мастерим.
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