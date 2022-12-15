Марко Сандре: Следим за мячом?

Атомная станция категории 3+, которая в настоящее время планируется как одна большая станция, - это уже вчерашний день. Говорят, что в Европейском союзе нет регуляций, разрешающих даже модульные атомные станции четвертой категории. И это в ситуации, когда США и Украина подписали соглашение о строительстве модульных АЭС в Украине. Говорят, что четвертая категория - это далекое будущее, и точно неизвестно, что получится. Неправда: читайте предложение про США и Украину. Строительство модульных станций действительно может начаться лет через пять, но они являются товаром из каталога. Вы покупаете заводской продукт, вместе с тем начинаете собирать станцию 3+ на месте, и когда она будет готова... Показательным примером является бесконечное строительство разжигающей страсти станции Олкилуото.

Государству нужен долгосрочный план, которого сейчас, очевидно, нет. И государству нужно серьезно заняться сокращением бюрократии на пути предпринимателей. У нас было бы сейчас значительно больше ветряных электростанций и мы не были бы в роли плетущихся в хвосте, если бы государство обеспечило делопроизводство, ориентированное на достижение цели. Именно сейчас, а не в неопределенной перспективе, во что бы то ни стало все желающие должны получить сетевое подключение линий сразу и с предоставлением дотации. Ради этого стоило бы инвестировать деньги государственной энергетической компании, приносящей рекордную прибыль.

Сейчас государство должно сделать все, чтобы быть готовым к значительно более безопасным модульным станциям 4-й категории, прилагая для этого усилия как внутри страны, так и находясь в авангарде в Евросоюзе. Но план, что мы создадим одну большую станцию, которая к моменту сдачи в эксплуатацию уже устареет и которая будет снабжать всю Эстонию, превратившись по сути в ответственность и бремя налогоплательщика сразу по окончании строительства, - этот план должен быть похоронен как не имеющий положительной перспективы.