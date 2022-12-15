На фоне праздника футбола в Катаре и демонстрации "Братства львов" в кинотеатрах я постоянно вспоминаю свою футбольную тренировку и Ааво Сарапа, нашего тренера, невероятно громко кричащего у края поля.
Марко Сандре: Следим за мячом?
Его посыл мне был простым: следи за мячом. Это наставление вызывало у меня много вопросов, больше мешая, чем помогая моим бедным глазам не отрываться от мяча. Если постоянно следить за мячом, что мне делать, когда я его получу? Этот вопрос до сих пор остается без ответа.
Спустя годы я где-то прочитал еще одну мудрую мысль, что видение поля в футболе - важный и ценный навык, которым не все одинаково одарены. Непревзойденным мастером этого искусства является Месси, который на поле вроде бы не спешит, но умеет раньше других предугадать, что вскоре произойдет и среагировать на доли секунды раньше. Наблюдая за ним, я справедливо задавался вопросом, почему мне всегда велели следить за мячом, когда гораздо важнее следить за полем. Ответ оказался безжалостным, честным и поразительным. Наблюдать за полем может только тот, кто владеет мячом, не глядя на него. Я вообще не был хорошим футболистом, если честно. А вот мой брат - ценный игрок на футбольном поле.
Я с интересом, энтузиазмом и страхом слежу за происходящей в Эстонии дискуссией об атомной электростанции, которая в настоящее время сосредоточена только на одном вопросе: разрешать ли вообще атомную станцию? Чтобы подготовить людей, ретивые предприниматели уже ходят исследовать-разведывать, тем самым портя ценную природу и нервы местных жителей. Однако мастера делает практика, и вскоре эстоноземельцы достаточно закалятся на тренировках и даже глазом не моргнут при очередной разведке.
Итак, разрешать атомную станцию или нет, вот в чем вопрос. И все взгляды прикованы к мячу и смотрят, как он отскакивает. Но... давайте вернемся к началу истории и вспомним, что видеть поле, то есть более широкую картину, гораздо важнее. В этом вопросе мы, правда, находимся в статусе подмастерьев, но не позволим себя одурачить магам, ведущим дела на поле, пока мы с открытым ртом следим за мячом.
"Чем больше различных небольших способов производства и возможностей накопления электроэнергии, тем более мы независимы и защищены с точки зрения национальной обороны".
Марко Сандре, житель Тойлаской волости, партия "Эстония 200"
Моя точка зрения заключается в том, что чем больше различных небольших способов производства и возможностей накопления электроэнергии, тем более мы независимы и защищены с точки зрения национальной обороны. Единичная крупная атомная электростанция не дала бы нам ничего большего, чем действующее сейчас около границы с Россией производство электроэнергии. В случае попадания ее в руки врага мы остались бы без электричества. Даже цена в случае одного крупного производителя какая угодно, только не дружелюбная к потребителю.
Поэтому в будущем у нас действительно должны быть ветропарки, солнечные панели, возможности накопления и несколько небольших, разбросанных по всей стране модульных АЭС 4-й категории, желательно с разными собственниками. Если бы государство было дальновидным и ориентированным на результаты, ветряные электростанции были бы готовы, а владельцы уже занимались бы проблемами накопления, потому что от этого зависит размер их кошелька. Это широкая картина. Это целое поле. Но что мы делаем? Следим за мячами. За несколькими мячами сразу, чтобы усложнить задачу.
Атомная станция категории 3+, которая в настоящее время планируется как одна большая станция, - это уже вчерашний день. Говорят, что в Европейском союзе нет регуляций, разрешающих даже модульные атомные станции четвертой категории. И это в ситуации, когда США и Украина подписали соглашение о строительстве модульных АЭС в Украине. Говорят, что четвертая категория - это далекое будущее, и точно неизвестно, что получится. Неправда: читайте предложение про США и Украину. Строительство модульных станций действительно может начаться лет через пять, но они являются товаром из каталога. Вы покупаете заводской продукт, вместе с тем начинаете собирать станцию 3+ на месте, и когда она будет готова... Показательным примером является бесконечное строительство разжигающей страсти станции Олкилуото.
Государству нужен долгосрочный план, которого сейчас, очевидно, нет. И государству нужно серьезно заняться сокращением бюрократии на пути предпринимателей. У нас было бы сейчас значительно больше ветряных электростанций и мы не были бы в роли плетущихся в хвосте, если бы государство обеспечило делопроизводство, ориентированное на достижение цели. Именно сейчас, а не в неопределенной перспективе, во что бы то ни стало все желающие должны получить сетевое подключение линий сразу и с предоставлением дотации. Ради этого стоило бы инвестировать деньги государственной энергетической компании, приносящей рекордную прибыль.
Сейчас государство должно сделать все, чтобы быть готовым к значительно более безопасным модульным станциям 4-й категории, прилагая для этого усилия как внутри страны, так и находясь в авангарде в Евросоюзе. Но план, что мы создадим одну большую станцию, которая к моменту сдачи в эксплуатацию уже устареет и которая будет снабжать всю Эстонию, превратившись по сути в ответственность и бремя налогоплательщика сразу по окончании строительства, - этот план должен быть похоронен как не имеющий положительной перспективы.
Наше государство должно быть не как начинающий дриблер, а как виртуозы Ааво Сарап и Лионель Месси.