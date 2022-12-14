13 декабря в полицию сообщили, что в магазине на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве украли продовольственные товары.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Ахтме поймали магазинного вора
12-13 декабря 2022 г.
В Ахтме поймали магазинного вора
Охранник задержал женщину, и товары были возвращены магазину. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.
В Кохтла-Ярве ударили женщину
12 декабря в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве в ходе конфликта ударили 33-летнюю женщину. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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