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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Ахтме поймали магазинного вора

12-13 декабря 2022 г.
Северное побережье
В Ахтме поймали магазинного вора
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

13 декабря в полицию сообщили, что в магазине на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве украли продовольственные товары.

Охранник задержал женщину, и товары были возвращены магазину. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.

В Кохтла-Ярве ударили женщину

12 декабря в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве в ходе конфликта ударили 33-летнюю женщину. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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