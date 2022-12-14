Лидер оказался не по зубам "HITO/Karjamaa"

Во встрече в Рапла ида-вируская команда сумела не отставать от соперника в первой четверти, завершившейся со счетом 22:23. Но уже к середине встречи рапласцы вырвались вперед на 15 очков (55:40) и удерживали лидерство до конца матча. В третьей четверти разница ненадолго увеличилась аж до 30 с лишним очков.

Лучшими бомбардирами "HITO/Karjamaa" снова стали 17-летний Керт Каземетс (23 очка) и Танель Маалма (17 очков). Вейко Симм принес команде 14 очков.

"HITO/Karjamaa" остается на втором месте в лиге с семью победами и тремя поражениями, такое же соотношение побед и поражений у команды "Audentes".