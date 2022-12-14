"HITO/Karjamaa", являющийся одним из лучших во второй лиге эстонского баскетбола, уступил со счетом 83:99 лидеру лиги - Раплаской баскетбольной школе, которая без потери очков держится на первом месте.
Лидер оказался не по зубам "HITO/Karjamaa"
Во встрече в Рапла ида-вируская команда сумела не отставать от соперника в первой четверти, завершившейся со счетом 22:23. Но уже к середине встречи рапласцы вырвались вперед на 15 очков (55:40) и удерживали лидерство до конца матча. В третьей четверти разница ненадолго увеличилась аж до 30 с лишним очков.
Лучшими бомбардирами "HITO/Karjamaa" снова стали 17-летний Керт Каземетс (23 очка) и Танель Маалма (17 очков). Вейко Симм принес команде 14 очков.
"HITO/Karjamaa" остается на втором месте в лиге с семью победами и тремя поражениями, такое же соотношение побед и поражений у команды "Audentes".
Последнюю игру первого круга ида-вируская команда проведет в эту пятницу в 20.00 в Йыхвиском спортхолле, где соперником будет "Tartu Ülikool/Septicum", занимающий последнее место с одной победой.