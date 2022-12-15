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Полиция отправила в Госсуд спор о символике российской армии

Эрик Калда
, журналист
Полиция отправила в Госсуд спор о символике российской армии
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Дом суда в Йыхви.
Дом суда в Йыхви. Фото: arhiiv

Спор между жительницей Йыхви и полицией по поводу российской символики продолжится в Госсуде, так как полиция не согласилась с решением Вируского уездного суда, отменившего штраф, назначенный женщине за распространение в социальных сетях символов российских десантников.

В августе этого года йыхвиска Галина сделала в социальных сетях репост с картинкой, изображающей российских десантников и флаг десантных войск России. "Поздравляю всех, кто служил. Только не купайтесь в фонтанах", - приписала Галина со своей стороны.

Этот пост заметил йыхвиский веб-полицейский Олег Корныльев, который счел, что речь идет об оправдании агрессии, и полиция начала производство о проступке, в результате которого Галине выписали штраф в 120 евро. Женщина с этим не согласилась и оспорила наказание в суде. Она утверждала, будто не знала, что речь идет об изображении российского десантника, ведь и в других странах у десантников такая же экипировка. Этим постом она не желала также ничего другого, как поздравить тех людей, которые 30 лет назад отслужили в Советской армии, призывались в армию с территории Эстонии и сейчас проживают в Эстонии.

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