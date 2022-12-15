Спор между жительницей Йыхви и полицией по поводу российской символики продолжится в Госсуде, так как полиция не согласилась с решением Вируского уездного суда, отменившего штраф, назначенный женщине за распространение в социальных сетях символов российских десантников.
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Полиция отправила в Госсуд спор о символике российской армии
Полиция отправила в Госсуд спор о символике российской армии
В августе этого года йыхвиска Галина сделала в социальных сетях репост с картинкой, изображающей российских десантников и флаг десантных войск России. "Поздравляю всех, кто служил. Только не купайтесь в фонтанах", - приписала Галина со своей стороны.