Полиция отправила в Госсуд спор о символике российской армии

В августе этого года йыхвиска Галина сделала в социальных сетях репост с картинкой, изображающей российских десантников и флаг десантных войск России. "Поздравляю всех, кто служил. Только не купайтесь в фонтанах", - приписала Галина со своей стороны.

Этот пост заметил йыхвиский веб-полицейский Олег Корныльев, который счел, что речь идет об оправдании агрессии, и полиция начала производство о проступке, в результате которого Галине выписали штраф в 120 евро. Женщина с этим не согласилась и оспорила наказание в суде. Она утверждала, будто не знала, что речь идет об изображении российского десантника, ведь и в других странах у десантников такая же экипировка. Этим постом она не желала также ничего другого, как поздравить тех людей, которые 30 лет назад отслужили в Советской армии, призывались в армию с территории Эстонии и сейчас проживают в Эстонии.