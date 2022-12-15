ПЕРЕДОВИЦА ⟩ К кризисам нужно готовиться на ходу

Ведь ни у кого из нас не было опыта того, как вести себя в ситуации, в которую распространение пандемии коронавируса поставило весь мир. Этот кризис здравоохранения имел очень широкое влияние на общество, поскольку коснулся всех слоев населения, от школьников до обитателей домов престарелых. Никто не знал, как правильно себя вести, мы получали советы и рекомендации, которые зачастую основывались на догадках, так как даже у ученых не было единого понимания, как бороться с вирусом.

Сейчас тема ковида как будто в далеком прошлом, потому что тем временем до нас дошел вызванный военной агрессией России кризис безопасности, одной частью которого стал, в свою очередь, прием военных беженцев с Украины. Эта ситуация тоже была для нас новой и неизвестной. Пока государство с этим справляется, учась на собственных ошибках, но есть опасения, что проблемы, связанные с беженцами, еще не решены.