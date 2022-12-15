В последние годы мы были вынуждены жить в очень турбулентной среде и двигались от кризиса к кризису. Эти ситуации потребовали приличной информационной и разъяснительной работы со стороны властей. Однако даже ответственные должностные лица зачастую оказываются в затруднительном положении, поскольку им также не хватает опыта работы с конкретным кризисом.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ К кризисам нужно готовиться на ходу
Ведь ни у кого из нас не было опыта того, как вести себя в ситуации, в которую распространение пандемии коронавируса поставило весь мир. Этот кризис здравоохранения имел очень широкое влияние на общество, поскольку коснулся всех слоев населения, от школьников до обитателей домов престарелых. Никто не знал, как правильно себя вести, мы получали советы и рекомендации, которые зачастую основывались на догадках, так как даже у ученых не было единого понимания, как бороться с вирусом.
Сейчас тема ковида как будто в далеком прошлом, потому что тем временем до нас дошел вызванный военной агрессией России кризис безопасности, одной частью которого стал, в свою очередь, прием военных беженцев с Украины. Эта ситуация тоже была для нас новой и неизвестной. Пока государство с этим справляется, учась на собственных ошибках, но есть опасения, что проблемы, связанные с беженцами, еще не решены.
В то же время мы вступили в энергетический кризис, который еще несколько лет назад и во сне не мог никому привидеться. То, что в Эстонии, которая сама является производителем электроэнергии, может возникнуть дефицит электроэнергии, не приходило в голову даже самым умным экспертам. Но теперь это реальность, и нас уже подготавливают к возможным отключениям электроэнергии. Не остается ничего, кроме как снова научиться справляться.