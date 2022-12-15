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Самоуправления готовятся к отключениям электричества

Эрик Калда
, журналист
Самоуправления готовятся к отключениям электричества
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В случае возможных отключений электричества самоуправления должны обеспечить оказание коммунальных, а также, к примеру, социальных услуг. Для этого государство выделило самоуправлениям деньги на приобретение генераторов.
В случае возможных отключений электричества самоуправления должны обеспечить оказание коммунальных, а также, к примеру, социальных услуг. Для этого государство выделило самоуправлениям деньги на приобретение генераторов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Вирумаа начинаются вызванные дефицитом электроэнергии отключения электричества, которые продолжатся до марта следующего года - такую ситуацию предусматривает сценарий кризисных учений, организуемых Спасательным департаментом в начале следующего года.

Советник бюро готовности Идаского спасательного центра Хейго Олу сообщил в разосланном по самоуправлениям Ида- и Ляэне-Вирумаа письме, что учения планируется провести 17 января и они состоятся в форме обсуждения.

Предполагаемые отключения электричества - от двух до четырех часов

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