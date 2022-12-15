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ОДИН ВОПРОС ⟩ Сколько электроэнергии Центристская партия хочет подарить потребителям?

Северное побережье
Сколько электроэнергии Центристская партия хочет подарить потребителям?
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Яак Ааб.
Яак Ааб. Фото: Sander Ilvest

Центристская партия представила законопроект, предлагающий правительству разработать пакет мер по спасению от энергетического кризиса, который также предусматривает частичную оплату электроэнергии частным лицам.

Член фракции Центристской партии в Рийгикогу ЯАК ААБ:

- Мы предлагаем, чтобы все домохозяйства могли получить 130 киловатт-часов бесплатного электричества до апреля следующего года, что позволит выполнить основную работу по дому и другие дела. Потому что, напомню, цены на центральное отопление, цены на топливо, цены на продукты выросли очень сильно, и всячески оправданно было бы государству взять на свои плечи хоть какую-то часть расходов. Всего в Эстонии насчитывается 626000 домохозяйств. Эстонские домохозяйства потребляют около двух тераватт-часов электроэнергии в год.

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