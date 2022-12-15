ОДИН ВОПРОС ⟩ Сколько электроэнергии Центристская партия хочет подарить потребителям?

- Мы предлагаем, чтобы все домохозяйства могли получить 130 киловатт-часов бесплатного электричества до апреля следующего года, что позволит выполнить основную работу по дому и другие дела. Потому что, напомню, цены на центральное отопление, цены на топливо, цены на продукты выросли очень сильно, и всячески оправданно было бы государству взять на свои плечи хоть какую-то часть расходов. Всего в Эстонии насчитывается 626000 домохозяйств. Эстонские домохозяйства потребляют около двух тераватт-часов электроэнергии в год.