ГАЛЕРЕЯ ⟩ На сцене Йыхвиского концертного дома, прозвучали песни, написанные школьниками

Песни были аранжированы известными эстонскими композиторами Сиймом Аймла и Тынисом Кырвитсом и прозвучали в большом зале в сопровождении молодежного оркестра Кохтла-Ярвеской гимназии. Очки, призы и места в этом конкурсе не присуждаются. Наградой стала возможность исполнить свою песню на большой сцене в сопровождении оркестра.

Директор гимназии Хендрик Агур был рад, что основной акцент при организации мероприятия был сделан на самих учащихся во главе с Миртель Пыдра, которая также успела сама исполнить четыре песни. "Я очень горжусь нашими прекрасными молодыми людьми, готовыми посвятить себя единой команде и двигаться к цели. Сколько долгих вечеров и выходных пришлось провести за репетициями, чтобы однажды новые песни молодых людей могли прозвучать и блистать на большой сцене... Все это стоит затраченных усилий и стараний", - отметил Агур.