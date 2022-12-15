Головная контора Центристской партии оставила руководителя Ида-Вируского регионального отделения вне избирательного списка

Зампредседателя Ида-Вируского регионального отделения Ээви Паасмяэ сказала, что было бы логично, если бы Кулламяги, которого местные центристы трижды выбирали председателем регионального отделения и который является также председателем Алутагузеского волостного собрания, баллотировался также в Рийгикогу. Она добавила, что правление регионального отделения сделало предложение включить Кулламяги в число кандидатов. "Нашей единственной ошибкой стало, очевидно, то, что мы не оформили это решение на бумаге, но мы предполагали, что правление партии все же посчитается с ним", - сказала Паасмяэ.