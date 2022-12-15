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Головная контора Центристской партии оставила руководителя Ида-Вируского регионального отделения вне избирательного списка

Эрик Гамзеев
, журналист
Головная контора Центристской партии оставила руководителя Ида-Вируского регионального отделения вне избирательного списка
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Нередко критикующего руководство Центристской партии руководителя регионального отделения Марека Кулламяги оставили вне избирательного списка.
Нередко критикующего руководство Центристской партии руководителя регионального отделения Марека Кулламяги оставили вне избирательного списка. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Правление Центристской партии не включило в список кандидатов в Рийгикогу председателя Ида-Вируского регионального отделения партии Марека Кулламяги, часто критиковавшего действия правления партии.

Зампредседателя Ида-Вируского регионального отделения Ээви Паасмяэ сказала, что было бы логично, если бы Кулламяги, которого местные центристы трижды выбирали председателем регионального отделения и который является также председателем Алутагузеского волостного собрания, баллотировался также в Рийгикогу. Она добавила, что правление регионального отделения сделало предложение включить Кулламяги в число кандидатов. "Нашей единственной ошибкой стало, очевидно, то, что мы не оформили это решение на бумаге, но мы предполагали, что правление партии все же посчитается с ним", - сказала Паасмяэ.

По списку Центристской партии в Ида-Вируском округе под первым номером баллотируется нынешний член Рийгикогу и бывший сумоист Кайдо Хёэвельсон. За ним следуют европарламентарий Яна Тоом и замещающий ее в Рийгикогу депутат Дмитрий Дмитриев. В список входят также бывший мэр Нарвы и работник бюро Яны Тоом Алексей Евграфов, консультант по предпринимательству Ольга Курдовская, бывший йыхвиский волостной старейшина и бывший председатель Йыхвиского волостного собрания Алексей Наумкин, руководитель Силламяэского центра культуры Владимир Высоцкий, бывший руководитель города Кохтла-Ярве и бывший член Рийгикогу Валерий Корб.

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