Рукодельницы из нарвского клуба "Patchwork plus" потрясли кохтлаярвесцев необычным искусством - невозможно поверить, что представленные на новой выставке картины созданы не красками, а из маленьких кусочков тканей.
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Портреты знаменитостей созданы из лоскутков
Портреты знаменитостей созданы из лоскутков
Больше всего гостей удивляют портреты - Адриано Челентано, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и сразу несколько изображений Фредди Меркьюри, которые сшиты руками Юлии Румянцевой и Веры Кирилловой. Дамы явно неравнодушны к этому британскому музыканту.