Чт, 15.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Портреты знаменитостей созданы из лоскутков

Ирина Кивисельг
, журналист
Портреты знаменитостей созданы из лоскутков
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
На портретах, созданных Юлией Румянцевой, ни грамма краски, только ткани.
На портретах, созданных Юлией Румянцевой, ни грамма краски, только ткани. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Рукодельницы из нарвского клуба "Patchwork plus" потрясли кохтлаярвесцев необычным искусством - невозможно поверить, что представленные на новой выставке картины созданы не красками, а из маленьких кусочков тканей.

Больше всего гостей удивляют портреты - Адриано Челентано, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и сразу несколько изображений Фредди Меркьюри, которые сшиты руками Юлии Румянцевой и Веры Кирилловой. Дамы явно неравнодушны к этому британскому музыканту.

- Так и есть, - согласилась Юлия Румянцева. - Моя жизнь всегда была связана с музыкой - 22 года работала в детсаду учителем музыки. В этот клуб пришла лет пятнадцать назад, последнее время занимаемся лоскутной живописью, работа кропотливая, но увлекательная.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх