Портреты знаменитостей созданы из лоскутков

Больше всего гостей удивляют портреты - Адриано Челентано, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и сразу несколько изображений Фредди Меркьюри, которые сшиты руками Юлии Румянцевой и Веры Кирилловой. Дамы явно неравнодушны к этому британскому музыканту.

- Так и есть, - согласилась Юлия Румянцева. - Моя жизнь всегда была связана с музыкой - 22 года работала в детсаду учителем музыки. В этот клуб пришла лет пятнадцать назад, последнее время занимаемся лоскутной живописью, работа кропотливая, но увлекательная.