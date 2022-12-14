В Нарва-Йыэсуу случилось масштабное отключение электричества

Многих горожан Нарва-Йыэсуу отключение электричества 13 декабря в диапазоне между 20 и 21 часами застало, естественно, врасплох. Вплоть до того, что некоторые приехавшие с работы жители частных домов не могли заехать на машине во двор, поскольку не поднимался шлагбаум или не открывались ворота. Некоторые же остались без покупок в магазине "Maxima".

По свидетельству одного горожанина, пообщавшегося тем вечером со многими недоумевающими соседями и лично наблюдавшего целые темные кварталы, в округе его дома электричества не было минут пятнадцать.

В сетевой компании "VKG Elektrivõrgud", обслуживающей клиентов в Нарва-Йыэсуу, "Северному побережью" сообщили, что отключение произошло из-за неисправности подземной кабельной линии так называемого среднего напряжения в 10 киловольт. Причина этой неисправности оставалась неизвестной еще даже в среду вечером.

- Причиной не были буря или ветер, - уточнила пресс-представитель концерна "VKG" Ирина Боенко.

По данным "VKG Elektrivõrgud", неисправность электроснабжения затронула клиентов на улице Яана Поска и в ближайших окрестностях. Отключение длилось от нескольких до сорока минут, в зависимости от конкретного места. Большинству потребителей подача электроэнергии была восстановлена ​​в течение нескольких минут.

На улице Яана Поска расположено и здание горуправы Нарва-Йыэсуу, но там отключения электричества не заметили. Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин рассказал, что его самого в тот час уже не было на работе, а утром никто ничего и не рассказывал - словно ничего и не случилось.

Отключение не затронуло и крупнейшие в Нарва-Йыэсуу спа-заведения - "Noorus" и "Meresuu", о чем сообщили их руководители.