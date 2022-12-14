За место, где стоял танк, Нарва попросит у государства другой участок земли

Как передают "Актуальная камера" и новостной портал Rus.err.ee, для создания современной системы мониторинга дронов в том месте, где ранее стоял памятник-танк в Нарве, Министерство внутренних дел заявило о планах приобрести этот участок у города. Городские власти Нарвы намерены же предложить государству вариант обмена на другой участок земли на пересечении улиц Сепа и Раквере для строительства там арендного жилья.

"У нас действительно была возможность продать эту землю, это могла сделать и горуправа без обращения в горсобрание. Но цена была бы очень низкая. Для города, для его будущего, разумнее и выгоднее обменять эту землю на другие кадастровые единицы. Например, нам очень нужно съемное жилье для инженеров нашего будущего завода магнитов, для учителей и врачей", - сказала ERR мэр Нарвы Катри Райк.

Если городское собрание Нарвы не примет решение об обмене земель с государством, то государство, как полагает Райк, все равно через суд заберет этот участок.

В планах у государства в следующем году построить 15 радарных позиций вдоль реки Нарвы от Нарва-Йыэсуу до Васкнарвы с целью улучшения контроля за границей.