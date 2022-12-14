Кредитно-сберегательные общества станут банками или закроются

В министерстве пояснили, что такое изменение регулирования необходимо для того, чтобы можно было распространить на кредитно-сберегательные общества гарантии сохранности вкладов, которые действуют в отношении банков.

"[Кредитно-сберегательные] общества должны будут увеличить свой паевой капитал как минимум до миллиона евро и ходатайствовать о лицензии банка или кооперативного банка, перейдя тем самым под надзор Финансовой инспекции", - сказала ERR министр финансов Аннели Аккерманн.

Минфин в ближайшее время направит на межведомственное согласование соответствующие поправки в законодательство.

Изменения в регулировании будут проводиться в два этапа. На первом этапе будет введено требование для кредитно-сберегательных обществ информировать всех своих членов о балансе их счета, а также о финансовом положении общества в целом. Будут ограничены возможности уполномочивать правление совершать определенные действия и ужесточены аудиторские и другие контрольные требования. Кроме того, с 1 июля 2023 планируется запретить рекламу процентных ставок по вкладам.