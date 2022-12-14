По словам министра финансов Аннели Аккерманн, все кредитно-сберегательные общества в течение пяти лет должны будут перерегистрироваться в кооперативные банки или прекратить свою деятельность. Об этом пишет новостной портал Rus.err.ee.
Кредитно-сберегательные общества станут банками или закроются
В министерстве пояснили, что такое изменение регулирования необходимо для того, чтобы можно было распространить на кредитно-сберегательные общества гарантии сохранности вкладов, которые действуют в отношении банков.
"[Кредитно-сберегательные] общества должны будут увеличить свой паевой капитал как минимум до миллиона евро и ходатайствовать о лицензии банка или кооперативного банка, перейдя тем самым под надзор Финансовой инспекции", - сказала ERR министр финансов Аннели Аккерманн.
Минфин в ближайшее время направит на межведомственное согласование соответствующие поправки в законодательство.
Изменения в регулировании будут проводиться в два этапа. На первом этапе будет введено требование для кредитно-сберегательных обществ информировать всех своих членов о балансе их счета, а также о финансовом положении общества в целом. Будут ограничены возможности уполномочивать правление совершать определенные действия и ужесточены аудиторские и другие контрольные требования. Кроме того, с 1 июля 2023 планируется запретить рекламу процентных ставок по вкладам.
На втором этапе все кредитно-сберегательные общества должны будут подать заявку в Финансовую инспекцию на получение лицензии банка или кооперативного банка. В противном случае они должны будут прекратить свою деятельность после этой даты. На практике это означает, что к ним будут применяться такие же требования, как к банкам, за исключением минимального размера паевого капитала, который у банков составляет 5 млн евро, а у нынешних кредитно-сберегательных обществ он сможет быть в пять раз меньше.