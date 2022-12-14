В Силламяэ определены два общественных убежища

Силламяэская горуправа напомнила, что в 2022-23 годы Спасательный департамент совместно с местными самоуправлениями отмечает в крупных городах Эстонии места, подходящие для укрытия, а также разрабатывает системы оповещения на основе сирены.

В городе свежих морских ветров общественные убежища определены в Силламяэской Каннукаской школе (ул.Геолоогиа, 13) и Силламяэском центре культуры (ул.Кеск, 24).

Власти напоминают, что укрытие может понадобиться людям в случаях военной угрозы, экстремальных погодных условий, крупного пожара, химической атаки, массовых беспорядков. Оповещение о чрезвычайной ситуации Спасательный департамент передает через средства массовой информации и социальные сети.