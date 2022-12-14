На следующей неделе будут ремонтировать систему питьевого водоснабжения. Это может негативно отразиться на качестве услуги в части города Кохтла-Ярве и в ряде деревень Йыхвиской волости.
Водоснабжение Кохтла-Ярве может ухудшиться на несколько дней
Водоснабжение Кохтла-Ярве может ухудшиться на несколько дней
Водное предприятие ТОО "Järve Biopuhastus" сообщило, что в связи с ремонтными работами на системах питьевого водоснабжения 19-23 декабря возможны колебания давления и изменения качества воды в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.
Такое же может наблюдаться в деревнях Кахула, Козе и Сомпа волости Йыхви.
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