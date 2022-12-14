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Рийгикогу принял закон о помощи жертвам

Северное побережье
Рийгикогу принял закон о помощи жертвам
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Здание Рийгикогу.
Здание Рийгикогу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Рийгикогу принял проект изменений Закона о помощи жертвам, благодаря которому с апреля 2023 года улучшится доступность помощи жертвам насилия, преступлений или кризисных происшествий. Кроме того, как отмечает новостной портал Rus.err.ee, система обращения за компенсацией жертвам преступлений станет понятнее.

Чтобы восстановиться от травмы, жертвы домашнего и сексуального насилия будут получать помощь специалистов в области душевного здоровья независимо от того, было ли возбуждено производство о правонарушении.

Департамент социального страхования сможет обмениваться данными совершеннолетних жертв домашнего насилия, входящих в группу высокого риска, с другими учреждениями и специалистами, оказывающими помощь.

При расчете компенсаций жертвам насильственных преступлений из них не будут вычитаться государственные пособия.

"Помощь жертвам - не просто финансовая компенсация или услуга. Чуткое и правильное обращение с травмированным человеком способствует его более быстрому выздоровлению и возвращению к нормальной жизни, а также эффективному процессу производства о правонарушении, - комментирует министр социальной защиты Сигне Рийсало, слова которой приводит Rus.err.ee. - Крайне важно, чтобы пострадавшие не оставались наедине со своими заботами и чтобы люди получали необходимую помощь проще и быстрее".

Увеличение доступности помощи жертвам обойдется государству приблизительно в два миллиона евро за год.

Подробнее - в публикации на портале Rus.err.ee.

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