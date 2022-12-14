Рийгикогу принял проект изменений Закона о помощи жертвам, благодаря которому с апреля 2023 года улучшится доступность помощи жертвам насилия, преступлений или кризисных происшествий. Кроме того, как отмечает новостной портал Rus.err.ee, система обращения за компенсацией жертвам преступлений станет понятнее.
Рийгикогу принял закон о помощи жертвам
Чтобы восстановиться от травмы, жертвы домашнего и сексуального насилия будут получать помощь специалистов в области душевного здоровья независимо от того, было ли возбуждено производство о правонарушении.
Департамент социального страхования сможет обмениваться данными совершеннолетних жертв домашнего насилия, входящих в группу высокого риска, с другими учреждениями и специалистами, оказывающими помощь.
При расчете компенсаций жертвам насильственных преступлений из них не будут вычитаться государственные пособия.
"Помощь жертвам - не просто финансовая компенсация или услуга. Чуткое и правильное обращение с травмированным человеком способствует его более быстрому выздоровлению и возвращению к нормальной жизни, а также эффективному процессу производства о правонарушении, - комментирует министр социальной защиты Сигне Рийсало, слова которой приводит Rus.err.ee. - Крайне важно, чтобы пострадавшие не оставались наедине со своими заботами и чтобы люди получали необходимую помощь проще и быстрее".
Увеличение доступности помощи жертвам обойдется государству приблизительно в два миллиона евро за год.
Подробнее - в публикации на портале Rus.err.ee.