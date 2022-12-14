Рийгикогу принял закон о помощи жертвам

Чтобы восстановиться от травмы, жертвы домашнего и сексуального насилия будут получать помощь специалистов в области душевного здоровья независимо от того, было ли возбуждено производство о правонарушении.

Департамент социального страхования сможет обмениваться данными совершеннолетних жертв домашнего насилия, входящих в группу высокого риска, с другими учреждениями и специалистами, оказывающими помощь.

При расчете компенсаций жертвам насильственных преступлений из них не будут вычитаться государственные пособия.

"Помощь жертвам - не просто финансовая компенсация или услуга. Чуткое и правильное обращение с травмированным человеком способствует его более быстрому выздоровлению и возвращению к нормальной жизни, а также эффективному процессу производства о правонарушении, - комментирует министр социальной защиты Сигне Рийсало, слова которой приводит Rus.err.ee. - Крайне важно, чтобы пострадавшие не оставались наедине со своими заботами и чтобы люди получали необходимую помощь проще и быстрее".