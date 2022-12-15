Наименьшая доля занятых наблюдается в Ида-Вируском уезде

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, уровень занятости увеличился как за счет выхода на рынок труда рожденных во время беби-бума, так и за счет лиц пенсионного возраста. «Рост уровня занятости обусловлен достижением трудоспособного возраста молодежи, рожденной во время беби-бума в период восстановления независимости.

Кроме того, несмотря на старение населения, доля проживающих на пенсию людей уменьшилась. На это есть разные причины: повышение пенсионного возраста, лучшее состояние здоровья пожилых людей, благоприятное отношение работодателей к работникам пожилого возраста, а также дефицит рабочей силы, например в области образования», - отметила Трасберг и добавила, что при этом среди лиц пенсионного возраста большая доля работает именно в образовании.

Как и ожидалось, наибольшая доля занятых отмечается в Харьюском (62%) и Тартуском (60%) уездах, т. е. в областях, где находится большая часть рабочих мест и проживает больше учащихся, которые готовятся к выходу на рынок труда. Самый высокий уровень занятости наблюдается в близлежащих к Таллинну и Тарту волостях, в т. н. малогородских областях, где достигает 70%. Наименьшая доля занятых наблюдается в Ида-Вируском (48%) и Валгаском (50%) уездах, а также в других сельских областях с более старшим населением и большей долей жителей, для которых родным языком является русский.