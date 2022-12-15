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В Силламяэ в январе резко подорожает отопление

Эрик Калда
В Силламяэ в январе резко подорожает отопление
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Радиатор.
Радиатор. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Компания Silpower – сетевое предприятие, сферой деятельности которого является производство, распределение и продажа тепла в Силламяэ и промышленной зоне города - объявила о повышении цен на отопление.

Департамент конкуренции согласовал цену тепловой энергии в сетевом районе Силламяэ для конечного потребителя в размере 73,42 евро за мегаватт-час, сообщило предприятие в своем письме в управу.

По данным департамента, с весны 2019 года стоимость тепловой энергии в городе составляла 51,88 евро за мегаватт-час, пишет ERR.

С учетом налога с оборота новая цена, которая начнет действовать с 15 января, составит 88,1 евро за мегаватт-час.

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