В Силламяэ в январе резко подорожает отопление

Департамент конкуренции согласовал цену тепловой энергии в сетевом районе Силламяэ для конечного потребителя в размере 73,42 евро за мегаватт-час, сообщило предприятие в своем письме в управу.

По данным департамента, с весны 2019 года стоимость тепловой энергии в городе составляла 51,88 евро за мегаватт-час, пишет ERR.