Кампания Circle K создала очереди на заправках

Сегодня, 15 декабря, на заправках Circle K с 14:00 до 17:00 проводится общеевропейская акция, в рамках которой цена литра моторного топлива на 15 центов дешевле обычной цены. К предложению также добавляется скидка по карте EXTRA клиента.

„В праздники мы все вспоминаем друг друга, и сегодняшней акцией мы хотим от всего сердца поблагодарить наших постоянных клиентов. Рождество в этом году омрачено нестабильной экономической ситуацией. Мы надеемся, что сегодняшнее предложение от Circle K поможет сделать Рождество чуточку ярче для некоторых семей, и каждый сможет посетить в это Рождество своих родных, загородный дом или какое-нибудь живописное место,“- сказал Раймо Вахтрик, директор по продажам моторных топлив Circle K.