Кампания по снижению цен на топливо вызвала очереди на заправочных станциях Circle K в Ида-Вирумаа.
Кампания Circle K создала очереди на заправках
Сегодня, 15 декабря, на заправках Circle K с 14:00 до 17:00 проводится общеевропейская акция, в рамках которой цена литра моторного топлива на 15 центов дешевле обычной цены. К предложению также добавляется скидка по карте EXTRA клиента.
„В праздники мы все вспоминаем друг друга, и сегодняшней акцией мы хотим от всего сердца поблагодарить наших постоянных клиентов. Рождество в этом году омрачено нестабильной экономической ситуацией. Мы надеемся, что сегодняшнее предложение от Circle K поможет сделать Рождество чуточку ярче для некоторых семей, и каждый сможет посетить в это Рождество своих родных, загородный дом или какое-нибудь живописное место,“- сказал Раймо Вахтрик, директор по продажам моторных топлив Circle K.
По словам Вахтрика, это беспрецедентное предложение, поскольку такой широкомасштабной кампании, включающей в себя сервисные станции Circle K во всех странах Европы, еще не проводилось. „Предложение действует одновременно на станциях Circle K по всей Европе, в кампании участвует более 2000 заправочных станций,“- отметил Вахтрик уникальность предложения.