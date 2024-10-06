Текстильные отходы скоро надо будет собирать отдельно

С 1 января 2025 года в Евросоюзе вступит в силу директива, обязывающая каждую страну-член ЕС собирать текстильные отходы отдельно от всех остальных. По данным Министерства климата, большинство самоуправлений Эстонии к этому уже готовы.

"Можно смело сказать, что более 80% местных самоуправлений готовы к раздельному сбору текстиля, в основном на местных станциях по приему отходов. Существует тренд, при котором самоуправления добавляют в условия вывоза бытовых отходов новый пункт, позволяющий людям 3-4 раза в год выбрасывать текстильные изделия. Насколько мне известно, подобное уже запланировали примерно в двадцати самоуправлениях", - рассказал глава отдела экономики замкнутого цикла Министерства климата Пеэп Сийм.

Как передает Rus.ERR, сейчас большинство старых текстильных изделий в Эстонии попадают в контейнеры смешанных бытовых отходов. Исследование Эстонской художественной академии и Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды показало, что ежегодно в стране образуется около 18 тысяч тонн отходов одежды и текстиля, из которых 83% попадают в смешанные бытовые отходы.