Прокуратура предъявила в четверг в рамках производства по уголовному делу Николая Осипенко подозрение в получении взятки директору департамента городского хозяйства Нарвского горуправления Наталье Шибаловой, ранее бывшей также вице-мэром Нарвы.
Директор Нарвского департамента городского хозяйства подозревается в получении взятки
Полиция провела в четверг обыск в кабинете Шибаловой в горуправлении и задержала ее. Шибаловой предъявили подозрение на основании статьи о получении взятки.
Вируский окружной прокурор Алан Рюйтель сказал "Северному побережью", что предъявленное Шибаловой подозрение связано с предпринимателем Николаем Осипенко, которому подозрение в коррупционных преступлениях было предъявлено в октябре и которого в ноябре взяли под стражу. "В настоящий момент есть подозрение, что Осипенко не ограничивался деятельностью в Кохтла-Ярве и охват его был шире. Сегодня мы проверяли возможное нарвское направление. Речь идет об эпизоде этого года", - сказал Рюйтель, добавив, что подробности сообщить он не может.
В результате разгоревшегося в начале октября коррупционного скандала подозрение наряду с Осипенко получили 17 кохтла-ярвеских официальных лиц и политиков. В том числе девять членов горсобрания и два вице-мэра.