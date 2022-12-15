Директор Нарвского департамента городского хозяйства подозревается в получении взятки

Вируский окружной прокурор Алан Рюйтель сказал "Северному побережью", что предъявленное Шибаловой подозрение связано с предпринимателем Николаем Осипенко, которому подозрение в коррупционных преступлениях было предъявлено в октябре и которого в ноябре взяли под стражу. "В настоящий момент есть подозрение, что Осипенко не ограничивался деятельностью в Кохтла-Ярве и охват его был шире. Сегодня мы проверяли возможное нарвское направление. Речь идет об эпизоде этого года", - сказал Рюйтель, добавив, что подробности сообщить он не может.