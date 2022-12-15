В Эстонии растет нагрузка на врачей из-за быстрого распространения респираторных заболеваний

"Если сравнить с прошлой и позапрошлой неделями, то заболеваемость коронавирусом выросла, причем во всех возрастных группах. И вызывает беспокойство, что заражаются много пожилых людей, старше 80 лет. Вместе с COVID-19 растет число выявленных случаев гриппа. И мы видим, что госпитализированных с осложнениями после гриппа становится гораздо больше", - рассказала специалист Департамента здоровья Юта Варьяс.

Без отдыха работает и отделение экстренной медицины. Если осенью там принимали около 70 больных в сутки, то теперь не менее 100. При этом большинство пациентов - так называемой "зеленой" категории, то есть те, кому следовало бы проконсультироваться с семейным врачом и спокойно выздоравливать дома. Но вместо этого они по несколько часов ждут своей очереди в ЭМО, поскольку зачастую не могут дозвониться до семейного врача.