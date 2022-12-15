По Эстонии шагают коронавирус, грипп и другие респираторные заболевания. После двух лет жестких ограничений в обществе они наконец-то почувствовали себя вольготно. Рост заболеваемости по сравнению с прошлым годом очень значительный. И, по словам врачей, если такая ситуация сложилась уже в начале сезона, впереди нас ждет сложная зима.
В Эстонии растет нагрузка на врачей из-за быстрого распространения респираторных заболеваний
Жители Эстонии болеют, причем целыми семьями и коллективами. С каждой неделей растет нагрузка на врачей, сообщает "Актуальная камера".
"Если сравнить с прошлой и позапрошлой неделями, то заболеваемость коронавирусом выросла, причем во всех возрастных группах. И вызывает беспокойство, что заражаются много пожилых людей, старше 80 лет. Вместе с COVID-19 растет число выявленных случаев гриппа. И мы видим, что госпитализированных с осложнениями после гриппа становится гораздо больше", - рассказала специалист Департамента здоровья Юта Варьяс.
Кроме того, активно распространяются и респираторно-синцитиальные вирусы, которые, особенно у детей, порой вызывают пневмонии и бронхиты. Инфекционное отделение Таллиннской детской больницы заполнено.
Без отдыха работает и отделение экстренной медицины. Если осенью там принимали около 70 больных в сутки, то теперь не менее 100. При этом большинство пациентов - так называемой "зеленой" категории, то есть те, кому следовало бы проконсультироваться с семейным врачом и спокойно выздоравливать дома. Но вместо этого они по несколько часов ждут своей очереди в ЭМО, поскольку зачастую не могут дозвониться до семейного врача.