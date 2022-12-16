Фонд страхования вакцинации за семь месяцев своей работы выплатил более ста тысяч евро людям, пострадавшим от прививок против коронавируса. Из числа всех корректно заполненных заявлений о компенсации удовлетворили в конечном итоге только каждое тридцать шестое.
Удовлетворены минимум заявлений об ущербе от вакцины против коронавируса
С мая 2022 года в Эстонии вступило в силу страхование от вакцинации - и люди, получившие серьезный ущерб здоровью из-за вакцинации против Covid-19, теперь имеют возможность подать в Кассу здоровья заявление на получение компенсации. Как сообщила Касса здоровья, к концу ноября поступило 1226 правильно заполненных заявлений, из которых 807 они отправили на рассмотрение в Департамент лекарств.
Рассмотрено было в общей сложности 431 заявление. Из них только 34, по данным Кассы здоровья, были удовлетворены - и общая сумма выплат по таким заявлениям составила 108 тысяч евро.
В 29 случаях констатирован тяжкий вред здоровью умеренной степени тяжести с размером денежного возмещения 2000 евро, а в пяти случаях констатирован тяжкий вред здоровью средней тяжести с размером денежной компенсации 10000 евро.
Далее, в Кассу здоровья поступило 59 апелляций относительно принятых решений. По поводу 36 из них было вынесено апелляционное решение, а две апелляции из них были удовлетворены, то есть заявитель получил страховую компенсацию.
Как отмечает Касса здоровья, страхование вакцинации и компенсация вызванного вакцинами вреда здоровью - это новая практика в эстонской системе здравоохранении, основной проблемой при рассмотрении заявлений является их большое количество. По состоянию на 30 ноября на рассмотрении находились 395 заявлений, по 230 заявлениям срок прохождения процедуры был продлен.
Подробную официальную информацию о страховании вакцинации можно прочитать ЗДЕСЬ.