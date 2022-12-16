Удовлетворены минимум заявлений об ущербе от вакцины против коронавируса

С мая 2022 года в Эстонии вступило в силу страхование от вакцинации - и люди, получившие серьезный ущерб здоровью из-за вакцинации против Covid-19, теперь имеют возможность подать в Кассу здоровья заявление на получение компенсации. Как сообщила Касса здоровья, к концу ноября поступило 1226 правильно заполненных заявлений, из которых 807 они отправили на рассмотрение в Департамент лекарств.

Рассмотрено было в общей сложности 431 заявление. Из них только 34, по данным Кассы здоровья, были удовлетворены - и общая сумма выплат по таким заявлениям составила 108 тысяч евро.

В 29 случаях констатирован тяжкий вред здоровью умеренной степени тяжести с размером денежного возмещения 2000 евро, а в пяти случаях констатирован тяжкий вред здоровью средней тяжести с размером денежной компенсации 10000 евро.

Далее, в Кассу здоровья поступило 59 апелляций относительно принятых решений. По поводу 36 из них было вынесено апелляционное решение, а две апелляции из них были удовлетворены, то есть заявитель получил страховую компенсацию.

Как отмечает Касса здоровья, страхование вакцинации и компенсация вызванного вакцинами вреда здоровью - это новая практика в эстонской системе здравоохранении, основной проблемой при рассмотрении заявлений является их большое количество. По состоянию на 30 ноября на рассмотрении находились 395 заявлений, по 230 заявлениям срок прохождения процедуры был продлен.