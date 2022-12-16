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Российская сторона на время закроет движение машин через границу в Ивангороде

Северное побережье
Российская сторона на время закроет движение машин через границу в Ивангороде
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Российский погранпункт в Ивангороде.
Российский погранпункт в Ивангороде. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко сообщил, что в 2023 году погранпереход в Ивангороде закроют на реконструкцию на два года, и тогда работать он будет только для пешеходов.

По информации губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, как передает портал городкингисепп.рф, с 2023 года пересечь границу с Эстонией в Ивангороде смогут только пешеходы, а передвижение любого вида транспорта будет невозможно.

Реконструкция погранпункта продлится, как ожидается, два года.

В Эстонии Нарвский шоссейный погранпункт полностью перестроили в 2014-2015 годы. Тогда движение автотранспорта через границу было несколько осложнено, но не прекращалось.

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