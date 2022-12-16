Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко сообщил, что в 2023 году погранпереход в Ивангороде закроют на реконструкцию на два года, и тогда работать он будет только для пешеходов.
Российская сторона на время закроет движение машин через границу в Ивангороде
Российская сторона на время закроет движение машин через границу в Ивангороде
По информации губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, как передает портал городкингисепп.рф, с 2023 года пересечь границу с Эстонией в Ивангороде смогут только пешеходы, а передвижение любого вида транспорта будет невозможно.
Реконструкция погранпункта продлится, как ожидается, два года.
В Эстонии Нарвский шоссейный погранпункт полностью перестроили в 2014-2015 годы. Тогда движение автотранспорта через границу было несколько осложнено, но не прекращалось.