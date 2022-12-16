Шибалова и Сафаев расширили круг подозреваемых по уголовному делу Осипенко

Подозреваемых уже девятнадцать

Вируский окружной прокурор Алан Рюйтель сказал "Северному побережью", что предъявленное Шибаловой подозрение связано с предпринимателем Николаем Осипенко, которому подозрение в коррупционных преступлениях было предъявлено в октябре и которого в ноябре помесили под стражу.

- В настоящий момент есть подозрение, что Осипенко не ограничивался деятельностью в Кохтла-Ярве и охват его был шире. Сегодня мы проверяли возможное нарвское направление. Речь идет об эпизоде этого года, - сказал Рюйтель, добавив, что подробностей сообщить не может.

По состоянию на 16 декабря прокуратура не ходатайствует о взятии Шибаловой и Сафаева под стражу, то есть они не под арестом.

В результате разгоревшегося в начале октября коррупционного скандала в Кохтла-Ярве подозрения вдобавок к Осипенко получили 18 человек. Большинство из них - официальные лица и политики горуправы. Среди них также девять членов горсобрания Кохтла-Ярве и два вице-мэра. Также среди подозреваемых числится бывший председатель горсобрания Тийт Лиллеметс, которому в конце октября выразили недоверие.

Кохтла-Ярвеское горсобрание в конце октября отстранило от должности руководство горуправы, но поскольку новый состав горуправы еще не утвержден в должности, то работу продолжает старый состав. В конце ноября горсобрание избрало новым мэром Вирве Линдер, но она до сих пор не представила на утверждение горсобранию новый состав управы. Некоторые подозреваемые также по-прежнему представляют город в советах связанных с городом предприятий и учреждений.

По сообщению прокуратуры, по состоянию на 16 декабря никому из 19 подозреваемых обвинение предъявлено не было, но и от подозрения в отношении кого-то из них следователи не отказались.