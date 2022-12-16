В уголовном деле ида-вируского коммунального предпринимателя и политика Николая Осипенко подозрение получили еще два человека: директор Нарвского департамента городского хозяйства Наталья Шибалова и исполнительный директор принадлежащей семье Осипенко мусорной фирмы "Ekovir" Игорь Сафаев.
Шибалова и Сафаев расширили круг подозреваемых по уголовному делу Осипенко
В рамках производства по уголовному делу Николая Осипенко прокуратура 15 декабря предъявила директору департамента городского хозяйства Нарвской горуправы Наталье Шибаловой подозрение в получении взятки. Полиция обыскала кабинет Шибаловой и задержала ее. Чиновнице предъявили подозрение на основании статьи о получении взятки.
Чиновница с тридцатилетним стажем
Наталья Шибалова, кому за два дня до задержания стукнуло пятьдесят, очень или даже самый опытный нарвский чиновник и руководитель, потому что в структуре Нарвской горуправы она занята с первой половины 90-х годов прошлого века. У Шибаловой два высших образования - экономическое и юридическое.
Шибалова в разные годы работала в различных нарвских департаментах, занимающихся городскими имуществом, хозяйством, архитектурой и планированием. Также она была членом Нарвской горуправы и вице-мэром по хозяйственным и экономическим вопросам, несколько раз временно исполняла обязанности мэра. Сейчас пост директора департамента городского хозяйства она занимает с февраля 2022 года, сменив в этом кресле уволившуюся Елену Скулачеву.
Ощутимый репутационный прокол случился у Шибаловой в 2014 году, когда наутро после новогоднего праздника она попалась полиции нетрезвой за рулем по пути на работу. Неприятность ситуации усугублялась тем, что как раз в те дни Шибалова временно исполняла обязанности мэра Нарвы, так как незадолго до того избранный градоначальником Эдуард Эаст еще не вступил в должность.
Плохая история с алкоголем не помешала Шибаловой в марте того же 2014 года стать членом Центристской партии, в которой она состоит поныне. Она участвовала в местных выборах без особо впечатляющих результатов и входила в правление Нарвского округа партии.
Из полиции отправилась сразу в отпуск
Мэр Нарвы Катри Райк сообщила "Северному побережью", что Наталья Шибалова находится в плановом отпуске, который начался аккурат на следующий день после обысков и задержания. Райк повторила и заверила, что этот отпуск был запланирован заранее.
Теперь, по словам Райк, она хочет встретиться и поговорить с Шибаловой лично на следующей неделе. "После разговора с ней я смогу сказать, что мы будем делать дальше. Я хочу первоначально выслушать ее мнение", - сказала мэр Нарвы.
На время отсутствия Шибаловой руководить департаментом городского хозяйства Райк назначила Дмитрия Дьякова, главного специалиста службы охраны правопорядка.
Райк напомнила, что Шибалова пока подозреваемая, в отношении которой действует презумпция невиновности: "Нельзя забывать, что подозрение - еще не обвинение".
- Хочется, чтобы все решилось достаточно быстро и появилась ясность, - добавила Райк.
До самой Натальи Шибаловой дозвониться в эти дни не удалось ни по одному из известных телефонов.
- У Нарвского департамента городского хозяйства, которым руководит подозреваемая Наталья Шибалова, на данный момент пять действующих контрактов с фирмой Николая Осипенко "N&V": два схожих договора о круглогодичном обслуживании дорог и улиц, договор о содержании в порядке средств организации уличного движения, договор о строительных работах на улице Тулевику и договор о строительных работах на улицах Линда и Мальми.
- С фирмой-дублером Осипенко "EKONV Grupp" у нарвских коммунальщиков партнерских отношений формально нет.
Подозреваемых уже девятнадцать
Вируский окружной прокурор Алан Рюйтель сказал "Северному побережью", что предъявленное Шибаловой подозрение связано с предпринимателем Николаем Осипенко, которому подозрение в коррупционных преступлениях было предъявлено в октябре и которого в ноябре помесили под стражу.
- В настоящий момент есть подозрение, что Осипенко не ограничивался деятельностью в Кохтла-Ярве и охват его был шире. Сегодня мы проверяли возможное нарвское направление. Речь идет об эпизоде этого года, - сказал Рюйтель, добавив, что подробностей сообщить не может.
По состоянию на 16 декабря прокуратура не ходатайствует о взятии Шибаловой и Сафаева под стражу, то есть они не под арестом.
В результате разгоревшегося в начале октября коррупционного скандала в Кохтла-Ярве подозрения вдобавок к Осипенко получили 18 человек. Большинство из них - официальные лица и политики горуправы. Среди них также девять членов горсобрания Кохтла-Ярве и два вице-мэра. Также среди подозреваемых числится бывший председатель горсобрания Тийт Лиллеметс, которому в конце октября выразили недоверие.
Кохтла-Ярвеское горсобрание в конце октября отстранило от должности руководство горуправы, но поскольку новый состав горуправы еще не утвержден в должности, то работу продолжает старый состав. В конце ноября горсобрание избрало новым мэром Вирве Линдер, но она до сих пор не представила на утверждение горсобранию новый состав управы. Некоторые подозреваемые также по-прежнему представляют город в советах связанных с городом предприятий и учреждений.
По сообщению прокуратуры, по состоянию на 16 декабря никому из 19 подозреваемых обвинение предъявлено не было, но и от подозрения в отношении кого-то из них следователи не отказались.
Николай Осипенко по-прежнему под стражей. Одобренный судом срок содержания его под арестом заканчивается в начале января. Пресс-представитель прокуратуры пока не смог сказать, будет ли прокуратура ходатайствовать о продлении срока для Осипенко.