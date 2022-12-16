Погранпункт в Ивангороде в 2023 году закроют на реконструкцию ориентировочно на два года, в течение которых шлагбаум будет закрыт для проезда транспорта и открыт только для пешеходов. По иронии судьбы, именно в том году в Нарве будет достроена дорогущая новая дорога для транзитного транспорта. Сейчас на эстонской стороне подчеркивают, что официального уведомления о закрытии атвотранзита через Ивангород россияне не присылали.
Россия грозит сделать Нарву на пару лет транспортным тупиком
По распространенной информации от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, с 2023 года пересечь границу с Эстонией в Ивангороде смогут только пешеходы, а передвижение любого вида транспорта будет невозможно. Это произойдет из-за будущей реконструкции Ивангородского погранпункта, которая продлится года два. Движение через границу россияне оставят только для пешеходов.
Информации об этом пока нет на эстонском берегу пограничной реки Нарва.
- На нынешний момент не поступило ни одного уведомления, и хотя официальные лица России уже достаточно давно говорили о возможной реновации (погранпункта), у нас все равно отсутствует понимание, когда работы начнутся, что они будут включать в себя и как это повлияет на пересечение границы, - сказал "Северному побережью" подполковник полиции Юллар Кустала, официальный представитель Эстонии на эстонско-российской границе.
Как объяснил Кустала, по соглашению между правительствами Эстонии и Российской Федерации о деятельности пограничных представителей, каждая сторона должна заранее уведомлять, если у них запланированы ремонтные работы, которые затронут пересечение границы.
Новость из России о закрытии для транспорта Ивангородского погранпункта испугала владельца и руководителя старейшего в нарвском регионе грузоперевозчика "Narva Auto" Николая Бурдакова. Его фуры, как и фуры других перевозчиков по-прежнему возят грузы из Европы в Россию. "Не так много, как было раньше, а меньше, но во всяком случае работы пока хватает", - сказал Бурдаков, сильно переживающий за сохранность своего бизнеса.
Бурдаков отметил, что погранпункт на российском берегу уже лет тридцать в плохом состоянии. Причем плохие там не только стены и сооружения, но и подход людей к работе: "Если раньше пропускали по 150 грузовых машин в день, то сейчас - 35-40 за сутки, никто там не торопится работать, создают искусственные очереди".
- Если нет нормальных отношений между двумя странами, тогда каждая из них ведет себя как хочет, - разочарованно заметил Бурдаков.
Прокладка грузовых маршрутов через южные эстонские погранпереходы не кажется Бурдакову привлекательной альтернативой. Во-первых, это будет более дальняя и дорогая поездка, во-вторых, там тоже стоят очереди фур, но вот только нарвским водителям придется ждать не в домашних условиях, а в кабинах грузовиков в чистом поле.
Нарва-Ивангород - очень оживленный транспортный переезд
- Только за ноябрь 2022 года пересечений границы на автотранспорте через Нарву и Ивангород было 25873 (13932 - в Эстонию, 11941 - из Эстонии).
- За весь 2019 год, то есть непосредственно перед началом глобальной пандемии коронавируса, через границу проследовали в обоих направлениях суммарно 674780 легковых машин, автобусов и грузовиков. С началом пандемии количество транспорта на границе сильно упало, но потом снова пошло в рост: в 2020 году - 250645 пересечений, в 2021 году - 242285, в 2022 году - 339313.
- Чаще всего границу в Нарве и Ивангороде в обе стороны переезжают легковые машины: в 2019 году - 503312, в 2020 году - 118149, в 2021 году - 101966, в 2022 году - 204429.
- Груженые и порожние грузовики: в 2019 году - 74482, в 2020 году - 65037, в 2021 году - 70003, в 2022 году - 65739.
- Автобусы: в 2019 году - 30672, в 2020 году - 6402, в 2021 году - 2881, в 2022 году - 9393.