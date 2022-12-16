Россия грозит сделать Нарву на пару лет транспортным тупиком

По распространенной информации от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, с 2023 года пересечь границу с Эстонией в Ивангороде смогут только пешеходы, а передвижение любого вида транспорта будет невозможно. Это произойдет из-за будущей реконструкции Ивангородского погранпункта, которая продлится года два. Движение через границу россияне оставят только для пешеходов.

Информации об этом пока нет на эстонском берегу пограничной реки Нарва.

- На нынешний момент не поступило ни одного уведомления, и хотя официальные лица России уже достаточно давно говорили о возможной реновации (погранпункта), у нас все равно отсутствует понимание, когда работы начнутся, что они будут включать в себя и как это повлияет на пересечение границы, - сказал "Северному побережью" подполковник полиции Юллар Кустала, официальный представитель Эстонии на эстонско-российской границе.

Как объяснил Кустала, по соглашению между правительствами Эстонии и Российской Федерации о деятельности пограничных представителей, каждая сторона должна заранее уведомлять, если у них запланированы ремонтные работы, которые затронут пересечение границы.