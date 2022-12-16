В результате произошедшего вечером 15 декабря вблизи Йыхви столкновения легкового автомобиля и автобуса погибли три человека, еще три человека были доставлены в больницу.
У автомобиля, ставшего причиной аварии с тремя погибшими, были изношены шины
В 18.29 на 16-м километре шоссе Йыхви - Тарту в деревне Атсалама Алутагузеской волости управлявшийся 45-летним мужчиной внедорожник "Mitsubishi Pajero" по неизвестной причине отклонился на полосу встречного движения и столкнулся со встречным пассажирским автобусом "Higer Scania-Higer F1 CNG", которым управлял 63-летний мужчина. В результате столкновения передний мост с двигателем "Mitsubishi" отлетели и ударились о заднюю часть двигавшегося перед ним легкового автомобиля "Mercedes-Benz E 320 CDI T", за рулем которого был 56-летний мужчина. Получивший удар от частей "Mitsubishi" автомобиль "Mercedes" выехал направо в кювет.
Трое погибших, трех человек увезли в больницу
Водитель автомобиля "Mitsubishi" и его пассажиры - 34-летние мужчина и женщина - погибли на месте. Водитель автобуса и две пассажирки 63 и 72 лет были доставлены для проверки здоровья в Ида-Вирускую центральную больницу.
Столкновение произошло на длинном прямом участке вблизи отреставрированных развалин бывшего Атсаламаского народного дома.
По сообщению полиции, дорога на месте аварии была зимней и в момент аварии шел снег.
Пресс-представитель Спасательного департамента Аннели Ооне сказала, что спасатели помогли пострадавшим покинуть участвовавшие в ДТП транспортные средства.
После несчастья на месте происшествия образовалась большая пробка.
Проживающая вблизи места аварии в Раякюла Эне Раудар сказала, что когда ехала в тот вечер из Йыхви домой, то пропустила несколько машин скорой помощи.
- Понятно было, что где-то произошло что-то серьезное. За километр до дома мы и застряли в пробке и ехать дальше было невозможно. Немного возмущает, что в течение минут десяти никто не пришел объяснить ситуацию, сколько придется стоять и где можно и разумно было бы объехать, - сказала она.
Будучи местным жителем, она знает деревенские дороги и, к счастью, с легкостью развернулась. По местным дорогам она выехала в конце концов на шоссе довольно близко к месту аварии. "Заметила, что там все же регулировали движение таким образом, что просили транспорт повернуть назад, что все и делали. Надо сказать, что череда стоявших машин от места ДТП в сторону Йыхви постоянно увеличивалась".
Раудар отогнала машину домой и вместе с сыном-подростком пошла на место происшествия. "Мы подумали, что вдруг сможем помочь, давая информацию об объезде, но нас, разумеется, близко не подпустили, а добраться до череды машин пешком было невозможно", - сказал она.
По ее словам, печалит, что на длинном, прямом и ухоженном участке шоссе произошло такое несчастье - может, именно там возникает искушение совершить обгон и теряется бдительность. "Если обычно на этом отрезке образуются также наметенные снежные валы, то сегодня дорога была хорошая, я за час до этого проезжала там в йыхвиском направлении".
Прокуратура начала уголовное производство на основании статьи, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности.
Шины не отвечали требованиям
Вируский окружной прокурор Ану Толук сказала, что у автомобиля, в котором погибли люди, были ламельные шины, но они были в неважном состоянии. Сейчас, по ее словам, изучают две версии: "Mitsubishi" либо выехал на полосу встречного движения, либо совершил неудачный обгон.
Какой была скорость машины в момент аварии, Толук сказать затруднилась. Однако подтвердила, что водитель ранее наказывался в порядке проступка за вождение в нетрезвом виде. Был он в этот раз трезв или нет, должна определить экспертиза. Остальные двое попавших в аварию водителей были трезвыми.
- Если подтвердится версия, что виновником ДТП был водитель "Mitsubishi", то это дело в суд не пойдет в связи со смертью возможного подозреваемого, - отметила она. Долго ли продлится следствие, может, по словам прокурора, зависеть от того, получится ли найти в транспортных средствах, например, работавший видеорегистратор и можно ли использовать его запись.
Оперативный руководитель Идаской префектуры Яанус Муракас сказал, что участие в дорожном движении никогда не должно восприниматься как само собой разумеющееся. "Требования к предельной скорости, трезвости или выбору шин установлены не просто так, а чтобы обеспечить безопасность движения. Излишний риск, переоценка своих способностей или наплевательское отношение к правилам могут привести, к сожалению, к необратимым последствиям", - сказал он.
По сообщению полиции, погибшие в ДТП были жителями Ида-Вирумаа.