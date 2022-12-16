У автомобиля, ставшего причиной аварии с тремя погибшими, были изношены шины

Будучи местным жителем, она знает деревенские дороги и, к счастью, с легкостью развернулась. По местным дорогам она выехала в конце концов на шоссе довольно близко к месту аварии. "Заметила, что там все же регулировали движение таким образом, что просили транспорт повернуть назад, что все и делали. Надо сказать, что череда стоявших машин от места ДТП в сторону Йыхви постоянно увеличивалась".

Раудар отогнала машину домой и вместе с сыном-подростком пошла на место происшествия. "Мы подумали, что вдруг сможем помочь, давая информацию об объезде, но нас, разумеется, близко не подпустили, а добраться до череды машин пешком было невозможно", - сказал она.

По ее словам, печалит, что на длинном, прямом и ухоженном участке шоссе произошло такое несчастье - может, именно там возникает искушение совершить обгон и теряется бдительность. "Если обычно на этом отрезке образуются также наметенные снежные валы, то сегодня дорога была хорошая, я за час до этого проезжала там в йыхвиском направлении".

Прокуратура начала уголовное производство на основании статьи, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности.

Шины не отвечали требованиям