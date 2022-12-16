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RMK восстановит более тысячи гектаров болота Пухату

Северное побережье
RMK восстановит более тысячи гектаров болота Пухату
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Одна из сооруженных на болоте Пухату плотин.
Одна из сооруженных на болоте Пухату плотин. Фото: JAN RUUKEL

Уровень воды в болотах повышают посредством перекрытия осушительных канав.

В этом году Центр управления гослесами (RMK) выходит на финишную прямую восстановительных работ на шести болотах и одной бывшей торфоразработке.

Два из этих болот расположены в Алутагузеском национальном парке. На болоте Метсакюла площадью 67 гектаров в природном заповеднике Мурака работы уже закончены, на болоте Пухату площадью 1320 гектаров они еще не завершены.

Болото Пухату и является нынче крупнейшей восстанавливаемой территорией, на которую оказали влияние как сланцедобыча, так и проложенные в основном в советское время осушительные канавы.

- Осушительные канавы перекроют грунтовыми плотинами, которые направят воду по поверхности таким образом, чтобы участки между кочками были влажными, а на кочках - более сухими. Этим улучшат весь водный режим болотной системы, что, в свою очередь, поддержит сохранение и восстановление состояния болотной системы, - сказала специалист RMK по природоохране Леэви Крумм.

Восстановление болот - это работа, на проявление результатов которой потребуется время. Чтобы можно было оценить, насколько хороший результат приносит перекрытие осушительных канав, на восстановленных болотах оборудовали около сотни мониторинговых колодцев, с помощью которых можно узнать, насколько высоко поднялась вода над уровнем земли. Если потребуется, нужно будет провести дополнительные работы.

Болота нужно восстанавливать, так как они являются местом обитания многих редких растений и животных, а также связывающей значительный объем углерода экосистемой и хранилищем чистой воды.

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