Данные переписи населения показали, что по состоянию на конец 2021 года занятые деятельностью лица составляли 58% населения - на 6 процентов больше, чем 10 лет назад. В основном рост произошел за счет работающих лиц пенсионного возраста, в небольшой степени также за счет безработных и учащихся.
СТАТИСТИКА ⟩ Работающих пенсионеров стало больше, чем когда-либо раньше
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, уровень занятости населения в Эстонии увеличился как за счет выхода на рынок труда рожденных во время беби-бума, так и за счет лиц пенсионного возраста.
"Рост уровня занятости обусловлен достижением трудоспособного возраста молодежи, рожденной во время беби-бума в период восстановления независимости. Кроме того, несмотря на старение населения, доля проживающих на пенсию людей уменьшилась. На это есть разные причины: повышение пенсионного возраста, лучшее состояние здоровья пожилых людей, благоприятное отношение работодателей к работникам пожилого возраста, а также дефицит рабочей силы, например в области образования", - отметила Трасберг и добавила, что большая доля работающих пенсионеров работают именно в образовании.
Доля пенсии в качестве основного источника средств к существованию за последние 10 лет уменьшилась, несмотря на то, что количество пожилых людей увеличилось. Так, если в 2011 году на зарплату или другое вознаграждение за труд жили 5% лиц 65 лет и старше, то в 2021 году - уже 10%.
Как и ожидалось, наибольшая доля занятых людей отмечается в Харьюском (62%) и Тартуском (60%) уездах, то есть в регионах, где находится большая часть рабочих мест и проживает больше учащихся, которые готовятся к выходу на рынок труда.
Самый высокий уровень занятости наблюдается в близлежащих к Таллинну и Тарту волостях, в так называемых малогородских областях, где достигает 70%. Наименьшая доля занятых наблюдается в Ида-Вируском (48%) и Валгаском (50%) уездах, а также в других сельских областях с более старшим населением и большей долей жителей, для которых родным языком является русский.