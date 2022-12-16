СТАТИСТИКА ⟩ Работающих пенсионеров стало больше, чем когда-либо раньше

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, уровень занятости населения в Эстонии увеличился как за счет выхода на рынок труда рожденных во время беби-бума, так и за счет лиц пенсионного возраста.

"Рост уровня занятости обусловлен достижением трудоспособного возраста молодежи, рожденной во время беби-бума в период восстановления независимости. Кроме того, несмотря на старение населения, доля проживающих на пенсию людей уменьшилась. На это есть разные причины: повышение пенсионного возраста, лучшее состояние здоровья пожилых людей, благоприятное отношение работодателей к работникам пожилого возраста, а также дефицит рабочей силы, например в области образования", - отметила Трасберг и добавила, что большая доля работающих пенсионеров работают именно в образовании.

Доля пенсии в качестве основного источника средств к существованию за последние 10 лет уменьшилась, несмотря на то, что количество пожилых людей увеличилось. Так, если в 2011 году на зарплату или другое вознаграждение за труд жили 5% лиц 65 лет и старше, то в 2021 году - уже 10%.

Как и ожидалось, наибольшая доля занятых людей отмечается в Харьюском (62%) и Тартуском (60%) уездах, то есть в регионах, где находится большая часть рабочих мест и проживает больше учащихся, которые готовятся к выходу на рынок труда.