Долгосрочные договоры RMK о продаже древесины станут общедоступными

По словам председателя правления RMK Микка Маррана, их цель как организации, осуществляющей сохранение государственного леса Эстонии и управление им - быть максимально открытой.

- Древесина является самым важным природным ресурсом Эстонии, и сделки с ней должны быть общедоступными. Не менее важно, чтобы древесина из государственных лесов Эстонии имела максимальную ценность и заготавливалась экологичным способом. Именно поэтому с 2024 года содержание долгосрочных договоров станет общедоступным, и мы будем заключать договоры с теми предприятиями, которые производят из древесины продукцию с более длительным сроком службы, обеспечивают рабочие места для местного населения и дополнительные налоговые поступления для государства, - рассказал Марран.

RMK продает до 85% древесины на основе долгосрочных договоров, а кроме того, древесина продается также на аукционах. По словам Ульвара Кауби, начальника отдел сбыта древесины, стабильность эстонского рынка древесины обеспечена долгосрочными договорами RMK.