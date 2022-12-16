С января 2024 года все условия долгосрочных договоров, заключенных с Центром управления государственными лесами (RMK), станут общедоступными. В целях повышения ценности местной древесины и развития переработки балансовой древесины RMK в будущем будет заключать долгосрочные договоры только с предприятиями, занимающимися переработкой древесины в Эстонии.
Долгосрочные договоры RMK о продаже древесины станут общедоступными
По словам председателя правления RMK Микка Маррана, их цель как организации, осуществляющей сохранение государственного леса Эстонии и управление им - быть максимально открытой.
- Древесина является самым важным природным ресурсом Эстонии, и сделки с ней должны быть общедоступными. Не менее важно, чтобы древесина из государственных лесов Эстонии имела максимальную ценность и заготавливалась экологичным способом. Именно поэтому с 2024 года содержание долгосрочных договоров станет общедоступным, и мы будем заключать договоры с теми предприятиями, которые производят из древесины продукцию с более длительным сроком службы, обеспечивают рабочие места для местного населения и дополнительные налоговые поступления для государства, - рассказал Марран.
RMK продает до 85% древесины на основе долгосрочных договоров, а кроме того, древесина продается также на аукционах. По словам Ульвара Кауби, начальника отдел сбыта древесины, стабильность эстонского рынка древесины обеспечена долгосрочными договорами RMK.
- Предприятия не побоялись инвестировать в здешнюю лесную и деревообрабатывающую промышленность. У нас хорошо развита лесопильная и фанерная промышленность. Инвестиции также были сделаны в промышленность, использующую дровяную и балансовую древесину. Однако в настоящее время местные предприятия потребляют лишь около трети балансовой древесины, производимой RMK. Эстония не имеет необходимых перерабатывающих мощностей для большего объема, поэтому до сих пор RMK продавал балансовую древесину по долгосрочным договорам в основном в Финляндию и Швецию. Чтобы обеспечить развитие переработки балансовой древесины в Эстонии, RMK с 2024 года будет продавать балансовую древесину только местным переработчикам на основе долгосрочных договоров, – рассказал Кауби.
К сведению
- RMK продает до 85% древесины на основании долгосрочных договоров. Остальную древесину продают другими способами, в основном через аукционы. Долгосрочные договоры заключаются, как правило, на пять лет, а количество и цена древесины согласовываются ежегодно отдельно для каждого периода поставки. Всего в году предусмотрено три периода поставки, и перед каждым периодом предприятия предоставляют RMK свои ценовые предложения. RMK выясняет самые высокие цены, чтобы получить за древесину лучшую рыночную цену. RMK заявляет, что одинаково относится как к крупным, так и к малым предприятиям, поэтому количество продаваемой древесины колеблется от нескольких сотен до более чем ста тысяч кубометров. В настоящее время RMK имеет действующие долгосрочные договоры со 101 предприятием.
- С 2024 года все заключаемые долгосрочные договоры станут общедоступными. Переходный период в один год необходим для того, чтобы предприятия могли при необходимости реорганизовать свою деятельность.