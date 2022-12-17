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ЦЕЙТНОТ ⟩ Строитель заканчивает обновление зон отдыха в условиях глубокого снега

Кюлли Крийс
, журналист
Строитель заканчивает обновление зон отдыха в условиях глубокого снега
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Для перехода через лесные канавы на тропе установили мостики сразу в 2005 году, когда была открыта туристическая тропа Поруни. Теперь их заменят более прочными мостиками с поручнями.
Для перехода через лесные канавы на тропе установили мостики сразу в 2005 году, когда была открыта туристическая тропа Поруни. Теперь их заменят более прочными мостиками с поручнями. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Костровую площадку озер Йыуга и походную тропу Поруни должны были обновить еще осенью, но затянувший начало работ строитель до сих пор там возится.

Обновления в Йыуга и Поруни обязательно будут готовы осенью, полагал в феврале этого года Хейнар Юузе, управляющий Северо-Эстонской рекреационной зоной отдела организации рекреации Центра управления гослесами (RMK), который заказал работы.

К тому времени были подписаны договоры с победившим в строительном тендере ТОО "Praktov": касательно Поруни - в январе этого года, касательно Йыуга - в ноябре прошлого года.

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