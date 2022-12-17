Костровую площадку озер Йыуга и походную тропу Поруни должны были обновить еще осенью, но затянувший начало работ строитель до сих пор там возится.
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ЦЕЙТНОТ ⟩ Строитель заканчивает обновление зон отдыха в условиях глубокого снега
Строитель заканчивает обновление зон отдыха в условиях глубокого снега
Обновления в Йыуга и Поруни обязательно будут готовы осенью, полагал в феврале этого года Хейнар Юузе, управляющий Северо-Эстонской рекреационной зоной отдела организации рекреации Центра управления гослесами (RMK), который заказал работы.
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