Новые пешеходно-велосипедные дороги получат жители Тудулинна и Алайыэ, третья дорога соединит деревни Кийкла и Ратва.
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К лету в Алутагузе добавятся еще три велодороги
К лету в Алутагузе добавятся еще три велодороги
Договор со строителем освещенной велопешеходной дороги, соединяющей центр деревни Тудулинна с кладбищем, заключили еще летом. На настоящий момент ТОО "Expertline" построило основание для 850-метровой дороги, срок завершения строительства - 1 июля. Дорога обойдется в 384000 евро.