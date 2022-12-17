К лету в Алутагузе добавятся еще три велодороги

Договор со строителем освещенной велопешеходной дороги, соединяющей центр деревни Тудулинна с кладбищем, заключили еще летом. На настоящий момент ТОО "Expertline" построило основание для 850-метровой дороги, срок завершения строительства - 1 июля. Дорога обойдется в 384000 евро.

Основание построено также на 1,2-километровой дороге от Кийкла до ратваской школы. Эту дорогу строит ТОО "Leonhard Weiss Viater", она обойдется в 280558 евро.