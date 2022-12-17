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К лету в Алутагузе добавятся еще три велодороги

Кюлли Крийс
, журналист
К лету в Алутагузе добавятся еще три велодороги
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Велопешеходную дорогу Йыэтагузе - Раякюла открыли в последний день июля.
Велопешеходную дорогу Йыэтагузе - Раякюла открыли в последний день июля. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Новые пешеходно-велосипедные дороги получат жители Тудулинна и Алайыэ, третья дорога соединит деревни Кийкла и Ратва.

Договор со строителем освещенной велопешеходной дороги, соединяющей центр деревни Тудулинна с кладбищем, заключили еще летом. На настоящий момент ТОО "Expertline" построило основание для 850-метровой дороги, срок завершения строительства - 1 июля. Дорога обойдется в 384000 евро.

Основание построено также на 1,2-километровой дороге от Кийкла до ратваской школы. Эту дорогу строит ТОО "Leonhard Weiss Viater", она обойдется в 280558 евро.

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