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Решение о дате закрытия погранпункта примет правительство России

Rus.err.ee
Решение о дате закрытия погранпункта примет правительство России
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Вид на Ивангородский пограничный пункт зимним морозным утром.
Вид на Ивангородский пограничный пункт зимним морозным утром. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Окончательное решение о датах закрытия контрольно-пропускного пункта "Ивангород" для проезда автомобильного транспорта правительство РФ еще не приняло, но намерено это сделать в ближайшем будущем. Об этом в интервью ERR рассказал заместитель директора петербургского филиала компании "Росгранстрой" Виталий Муравьев.

Муравьев объяснил, почему автодорожный пункт на время реконструкции необходимо закрыть полностью: "В условиях масштабной реконструкции пропускного пункта работать государственным контрольным органам невозможно. Будут задействованы рабочие, техника, будут завозить материалы, проводить земляные работы. Как за всем этим обеспечить контроль, если в этот же период будут пересекать границу обычные автомобили?"

Что касается даты закрытия, Муравьев отметил: "Мы узнаем об этом, как только появится соответствующее постановление правительства". По его словам, долго ждать не придется.

Муравьев добавил, что в результате полной реконструкции КПП, включая все здания, сооружения и коммуникации, старый пункт пропуска будет полностью заменен на новый, чтобы все соответствовало современным требованиям.

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