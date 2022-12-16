Окончательное решение о датах закрытия контрольно-пропускного пункта "Ивангород" для проезда автомобильного транспорта правительство РФ еще не приняло, но намерено это сделать в ближайшем будущем. Об этом в интервью ERR рассказал заместитель директора петербургского филиала компании "Росгранстрой" Виталий Муравьев.
Решение о дате закрытия погранпункта примет правительство России
Муравьев объяснил, почему автодорожный пункт на время реконструкции необходимо закрыть полностью: "В условиях масштабной реконструкции пропускного пункта работать государственным контрольным органам невозможно. Будут задействованы рабочие, техника, будут завозить материалы, проводить земляные работы. Как за всем этим обеспечить контроль, если в этот же период будут пересекать границу обычные автомобили?"
Что касается даты закрытия, Муравьев отметил: "Мы узнаем об этом, как только появится соответствующее постановление правительства". По его словам, долго ждать не придется.
Муравьев добавил, что в результате полной реконструкции КПП, включая все здания, сооружения и коммуникации, старый пункт пропуска будет полностью заменен на новый, чтобы все соответствовало современным требованиям.