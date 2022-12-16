Решение о дате закрытия погранпункта примет правительство России

Муравьев объяснил, почему автодорожный пункт на время реконструкции необходимо закрыть полностью: "В условиях масштабной реконструкции пропускного пункта работать государственным контрольным органам невозможно. Будут задействованы рабочие, техника, будут завозить материалы, проводить земляные работы. Как за всем этим обеспечить контроль, если в этот же период будут пересекать границу обычные автомобили?"

Что касается даты закрытия, Муравьев отметил: "Мы узнаем об этом, как только появится соответствующее постановление правительства". По его словам, долго ждать не придется.