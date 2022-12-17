"Boamadu" о влиянии европесни: количество слушателей сильно выросло

ПОЛОВИНА "BOAMADU": солист и гитарист Пеэтер Прикс и бас-гитарист Рогер Эриксон перед домашней публикой в Вока. На встрече инструментальные песни чередовались с рассказами о жизни группы. Например, стало известно, что 22 года назад, когда Рогер Эриксон вместе с друзьями по школе основали "Boamadu", Пеэтер Прикс еще ходил в детский сад. "Меня всегда спрашивают, сколько еще я буду играть. Пока меня не выгонят за то, что я не успеваю. К счастью, рядом с молодыми парнями и я остаюсь молодым, - сказал Рогер Эриксон. - Сейчас мы все находимся на таком уровне, что дополняем друг друга и никто не отстает. Это не значит, что не надо делать домашнюю работу. Делаем постоянно", - добавил он.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik