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"Boamadu" о влиянии европесни: количество слушателей сильно выросло

Сирле Соммер-Калда
, журналист
"Boamadu" о влиянии европесни: количество слушателей сильно выросло
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ПОЛОВИНА "BOAMADU": солист и гитарист Пеэтер Прикс и бас-гитарист Рогер Эриксон перед домашней публикой в Вока. На встрече инструментальные песни чередовались с рассказами о жизни группы. Например, стало известно, что 22 года назад, когда Рогер Эриксон вместе с друзьями по школе основали "Boamadu", Пеэтер Прикс еще ходил в детский сад. "Меня всегда спрашивают, сколько еще я буду играть. Пока меня не выгонят за то, что я не успеваю. К счастью, рядом с молодыми парнями и я остаюсь молодым, - сказал Рогер Эриксон. - Сейчас мы все находимся на таком уровне, что дополняем друг друга и никто не отстает. Это не значит, что не надо делать домашнюю работу. Делаем постоянно", - добавил он.
ПОЛОВИНА "BOAMADU": солист и гитарист Пеэтер Прикс и бас-гитарист Рогер Эриксон перед домашней публикой в Вока. На встрече инструментальные песни чередовались с рассказами о жизни группы. Например, стало известно, что 22 года назад, когда Рогер Эриксон вместе с друзьями по школе основали "Boamadu", Пеэтер Прикс еще ходил в детский сад. "Меня всегда спрашивают, сколько еще я буду играть. Пока меня не выгонят за то, что я не успеваю. К счастью, рядом с молодыми парнями и я остаюсь молодым, - сказал Рогер Эриксон. - Сейчас мы все находимся на таком уровне, что дополняем друг друга и никто не отстает. Это не значит, что не надо делать домашнюю работу. Делаем постоянно", - добавил он. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ида-вируская рок-группа "Boamadu" ("Удав") второй год подряд нацеливалась на "Eesti Laul", но в этом году за их ураганную европесню поболеть не удастся - она не прошла в полуфинал. "Мы не оставим ее себе, новая песня еще не раз прозвучит в этом году", - пообещали участники группы Пеэтер Прикс и Рогер Эриксон на вечере встречи в Вокаском открытом молодежном центре.

В прошлом году песня "Mitte kauaks" группы "Boamadu" из двухсот песен впервые пробилась в четвертьфинал "Eesti Laul", а затем и в полуфинал.

Музыканты напомнили, что для того, чтобы принять участие в конкурсе, им сначала нужно было преодолеть барьер, потому что там нельзя демонстрировать свои навыки игры на инструменте. "Вокал прямой, но у инструментов провода сзади нет, потому что Евросоюз просто не разрешает! С тем же успехом стоять с гитарой могла бы моя бабушка", - так охарактеризовал опыт участия в конкурсе европесни солист и гитарист Пеэтер Прикс.

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