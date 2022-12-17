Ида-вируская рок-группа "Boamadu" ("Удав") второй год подряд нацеливалась на "Eesti Laul", но в этом году за их ураганную европесню поболеть не удастся - она не прошла в полуфинал. "Мы не оставим ее себе, новая песня еще не раз прозвучит в этом году", - пообещали участники группы Пеэтер Прикс и Рогер Эриксон на вечере встречи в Вокаском открытом молодежном центре.
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"Boamadu" о влиянии европесни: количество слушателей сильно выросло
"Boamadu" о влиянии европесни: количество слушателей сильно выросло
В прошлом году песня "Mitte kauaks" группы "Boamadu" из двухсот песен впервые пробилась в четвертьфинал "Eesti Laul", а затем и в полуфинал.