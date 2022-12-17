Анвар Самост: Рост популярности социальных сетей делает журналистику все более важной

На прошлой неделе я побывал в нескольких школах, где рассказывал старшим классам о медиа, социальных сетях и журналистике. Национальное вещание считает важным объяснять молодежи главные принципы работы журналистики, и такие встречи проводятся каждый год довольно часто.

Вопросы и замечания учащихся были острыми. Явно многие из них осмыслили для себя суть журналистики и социальных сетей, так как считают важным понимать и правильно использовать окружающее их медийное пространство. Это, конечно, непросто, ведь медиа сейчас более необъятны и инвазивны, чем были хотя бы 20 лет назад.

В то же время молодежь имеет некоторые преимущества перед взрослыми, так как ей не пришлось переучиваться и дополнительно учиться, а также осваивать новые навыки и модели поведения в области медиа. Я решил, что должен поделиться приведенными на лекциях соображениями и с читателями газеты.

Итак, чем вообще являются сегодня медиа? Как размещаются в этом большом пузыре журналистика и социальные сети?

В широком плане медиа - это все то, как человек общается с остальным миром и обществом за пределами своей семьи и круга близких. Это пространство включает в себя в виде более мелких, но определяющих пузырей журналистику и социальные сети, которые, в свою очередь, связаны друг с другом.