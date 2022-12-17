Сущность журналистики никуда не исчезла также на фоне вездесущности и огромных технологических изменений медиа: она состоит в представительстве своих читателей открытым и независимым образом.
Анвар Самост: Рост популярности социальных сетей делает журналистику все более важной
На прошлой неделе я побывал в нескольких школах, где рассказывал старшим классам о медиа, социальных сетях и журналистике. Национальное вещание считает важным объяснять молодежи главные принципы работы журналистики, и такие встречи проводятся каждый год довольно часто.
Вопросы и замечания учащихся были острыми. Явно многие из них осмыслили для себя суть журналистики и социальных сетей, так как считают важным понимать и правильно использовать окружающее их медийное пространство. Это, конечно, непросто, ведь медиа сейчас более необъятны и инвазивны, чем были хотя бы 20 лет назад.
В то же время молодежь имеет некоторые преимущества перед взрослыми, так как ей не пришлось переучиваться и дополнительно учиться, а также осваивать новые навыки и модели поведения в области медиа. Я решил, что должен поделиться приведенными на лекциях соображениями и с читателями газеты.
Итак, чем вообще являются сегодня медиа? Как размещаются в этом большом пузыре журналистика и социальные сети?
В широком плане медиа - это все то, как человек общается с остальным миром и обществом за пределами своей семьи и круга близких. Это пространство включает в себя в виде более мелких, но определяющих пузырей журналистику и социальные сети, которые, в свою очередь, связаны друг с другом.
Я утверждаю, что главная сущность журналистики за последние пару столетий не изменилась. Более того, ее центр, то есть редактор, стал теперь элементом критического значения, что дает журналистике уверенность в будущем.
Когда Йохан Вольдемар Яннсен в 19-м веке издавал газету "Postimees", его личность для подписчиков-эстонцев являлась живым подтверждением и гарантией проэстонской линии, и даже можно сказать, определенной независимости, правда, не в сегодняшнем понимании этого слова.
Теперь независимый редактор и редакция в целом - единственное, что отличает журналистику от социальных сетей.
Пару десятилетий назад, в первые годы интернета широко распространилось понятие гражданской журналистики. Любой имевший доступ к интернету может быть в своем блоге журналистом, как гласила та теория. И действительно, тех активистов, которые у себя на кухне или в спальне приступили, так сказать, к журналистской работе, было много, различные интернет-среды даже собирали вместе блоги гражданских журналистов, а настоящей журналистике, как окаменелому и громоздкому явлению, предсказывали конец.
"Сущность журналистики за последние пару столетий не изменилась. Более того, ее центр, то есть редактор, стал теперь элементом критического значения, что дает журналистике уверенность в будущем".
Анвар Самост, журналист
Однако получилось иначе, так как занимавшиеся гражданской журналистикой не справились с саморедактированием. Не хватало достоверности, доля ошибок и шумихи была огромна, нести ответственность большей частью не могли, да и не желали. По тем же причинам я до сих пор не слышал, да и вряд ли смогу услышать также о гражданской стоматологии и домашней хирургии.
Имеющие большей частью американское происхождение крупные компании социальных сетей занимают довольно схожую позицию в смысле журналистской ответственности. Хотя "Facebook", "Google" и "Twitter" и обеспечивают сегодня работой тысячи модераторов создаваемого пользователями контента, однако они отказываются называть их редакторами, а себя - редакциями.
Напротив, во всех судебных спорах, касающихся вопроса ответственности за содержание, компании социальных сетей дефинировали себя как платформы, не занимающиеся свойственным журналистике выбором контента. Только после шумной смены владельца "Twitter" общественность узнала, исходя из каких политических предпочтений руководители этого влиятельного канала соцсетей выдвигали, задвигали или прятали контент и пользователей.
Даже нет смысла подчеркивать, что почти никому, кроме следственной комиссии сената США, не удалось получить содержательные ответы на свои вопросы к руководителям "Facebook" или "Google". Это не нерасторопность или ошибка, а важная часть их бизнес-модели.
Журналисты знают, что должны быть в любой момент готовы дать разъяснения относительно своего выбора своей аудитории, которую они представляют. Та же аудитория в качестве подписчиков или рекламных контактов зарабатывает для них доход - в сегодняшнем дигитальном мире это происходит, как и 150 лет назад. Для компании социальных сетей аудитория - вернее, ее время и внимание - является безликим и безымянным оптовым товаром. К счастью, мы начали понимать это.