ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Последний Ленин

В следующем году исполнилось бы 30 лет с того дня, когда вождя красного пролетариата перенесли с нарвской Петровской площади во двор крепости. Это был своего рода компромисс между тогдашней городской властью и страдающими красной ностальгией горожанами. В первые годы после этого туда приносили цветы в некоторые советские знаменательные даты - этим ведал в основном Союз российских граждан Нарвы. Однако прихожан у подножия Ленина с годами становилось меньше, а позже они и вовсе пропали.

Однако на новость о вывозе Ленина отреагировал экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов, баллотирующийся в Рийгикогу в рядах Центристской партии и заявивший, что фигура Ленина "имеет как материальную, так и морально-историческую ценность. Она в сердцах жителей Нарвы". Евграфову было 13 лет, когда нарвский Ленин покинул центральную площадь. Изумляет, что эта фигура все еще в его сердце. А может, в его сердце избиратели, которых можно привлечь такими заявлениями? Как и в случае злосчастного танка, в ходе снятия которого создали комиссию Нарвского горсобрания по историческому наследию, являющуюся по сути своей комиссией по защите красных памятников, для которой историческим наследием Нарвы является в первую очередь то, что связано с советским временем.