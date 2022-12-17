ФОТО ДНЯ ⟩ Детсадовцы "Kirju-Mirju" порадовали пожилых горожан

Итак, учителя приготовили большое количество теста, из которого детвора и налепила рождественское печенье. После того как воспитатели печенье испекли, юные кондитеры принялись украшать его глазурью.

В четверг детсад передал городскому социальному отделу 115 пакетов с пипаркооками, их отправят старикам, к которым ходят помогать социальные работники. Количество таких престарелых колеблется в Кохтла-Ярве от 100 до 115 человек, в зависимости от того, сколько из них в тот или иной момент находится в больнице. Однако пипаркооков напекли столько, что и сами дети смогут ими полакомиться.