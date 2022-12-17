Сб, 17.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

МАЛЕНЬКИЙ ГОЛЛИВУД ⟩ Йыхви стремится стать международным киногородом

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Йыхви стремится стать международным киногородом
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Когда у шоссе Таллинн - Нарва будет построен комплекс с двумя киностудиями и инкубатором в области цифровых технологий и мультимедиа, это оживит экономику Ида-Вирумаа и удержит молодежь в регионе.
Когда у шоссе Таллинн - Нарва будет построен комплекс с двумя киностудиями и инкубатором в области цифровых технологий и мультимедиа, это оживит экономику Ида-Вирумаа и удержит молодежь в регионе. Фото: eskiis

Планируется, что в ближайшие годы рядом с шоссе Таллинн - Нарва будут построены две киностудии с инкубатором в области цифровых технологий и мультимедиа. Комплекс, целевой группой которого могут стать международные кинематографисты, стал бы предлагать привлекательную работу как местным жителям, так и приезжим.

- Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, но на сегодня мы проделали большую предварительную работу. Вероятность того, что этот проект будет реализован, крайне высока, - сказал Теэт Куусмик, член правления ЦУ "Ida-Viru Investeeringute Agentuur" (IVIA), которое управляет здешними промпарками.

В Ида-Вирумаа планируется построить инкубатор в области цифровых технологий и мультимедиа и две киностудии; комплекс расположится на площади около 7000 квадратных метров рядом с шоссе Таллинн - Нарва.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх