МАЛЕНЬКИЙ ГОЛЛИВУД ⟩ Йыхви стремится стать международным киногородом

Когда у шоссе Таллинн - Нарва будет построен комплекс с двумя киностудиями и инкубатором в области цифровых технологий и мультимедиа, это оживит экономику Ида-Вирумаа и удержит молодежь в регионе.

Планируется, что в ближайшие годы рядом с шоссе Таллинн - Нарва будут построены две киностудии с инкубатором в области цифровых технологий и мультимедиа. Комплекс, целевой группой которого могут стать международные кинематографисты, стал бы предлагать привлекательную работу как местным жителям, так и приезжим.