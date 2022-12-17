Планируется, что в ближайшие годы рядом с шоссе Таллинн - Нарва будут построены две киностудии с инкубатором в области цифровых технологий и мультимедиа. Комплекс, целевой группой которого могут стать международные кинематографисты, стал бы предлагать привлекательную работу как местным жителям, так и приезжим.
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МАЛЕНЬКИЙ ГОЛЛИВУД ⟩ Йыхви стремится стать международным киногородом
Йыхви стремится стать международным киногородом
- Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, но на сегодня мы проделали большую предварительную работу. Вероятность того, что этот проект будет реализован, крайне высока, - сказал Теэт Куусмик, член правления ЦУ "Ida-Viru Investeeringute Agentuur" (IVIA), которое управляет здешними промпарками.