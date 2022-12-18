ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Йыхвивуд - это правильное вложение денег

Направление миллионов евро на создание киностудии в Ида-Вирумаа является обоснованным и необходимым расходом из фонда справедливого перехода, предусмотренного Европейским союзом. Это конкретное дело с большим влиянием, которое действительно изменит Ида-Вирумаа. Это, конечно, если все будет построено в запланированном объеме, а не ограничатся по разным причинам, образно говоря, изготовлением табуретки на одной или двух ножках, чем в недавней истории закончилось немало поначалу масштабных планов.

Очевидно, что намеченные ранее направления развития Ида-Вирумаа не продвигаются вперед. Хотя нынешний энергетический кризис прибавил годы жизни горючему сланцу, использование этого полезного ископаемого происходит уже не в тех масштабах, что были пять-шесть лет назад. Европейская климатическая политика, которая также была перенесена на кредитную политику банков, не позволяет этому случиться.

Логистические планы, связанные с торговлей между западным миром и Россией, также могут быть в Ида-Вирумаа похоронены на годы из-за террористического восточного соседа. Вчерашнее заявление России о закрытии нарвского моста для автотранспорта на несколько лет - лишнее тому подтверждение.