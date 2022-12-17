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Лукас утвердил план действий по переходу на эстоноязычное образование

Северное побережье
Лукас утвердил план действий по переходу на эстоноязычное образование
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Тынис Лукас.
Тынис Лукас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Министр образования и науки Тынис Лукас (Isamaa) утвердил план действий по переходу на эстоноязычное образование со сроками и необходимым бюджетом до 2030 года, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По словам Лукаса, в университетах будет увеличено количество мест для подготовки учителей для преподавания на эстонском, будут созданы более гибкие формы обучения, работникам образования предложат языковые курсы для и мотивируют учителей оставаться на работе, сообщили в субботу радионовости ERR.

С сентября 2023 года для всех учителей Ида-Вирумаа, преподающих на эстонском языке, будет введен коэффициент минимальной зарплаты 1,5, а для преподавателей детских садов - 1,3.

Правительство рассмотрело проект плана действий в октябре, а затем одобрило его реализацию.

Переход на образование на государственном языке начнется в учебном году 2024/25, когда на эстонский язык перейдут детские сады, а также ученики первого и четвертых классов общеобразовательных школ.

Полный переход на эстоноязычное обучение завершится к началу 2029/2030 учебного года.

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