Лукас утвердил план действий по переходу на эстоноязычное образование

По словам Лукаса, в университетах будет увеличено количество мест для подготовки учителей для преподавания на эстонском, будут созданы более гибкие формы обучения, работникам образования предложат языковые курсы для и мотивируют учителей оставаться на работе, сообщили в субботу радионовости ERR.

С сентября 2023 года для всех учителей Ида-Вирумаа, преподающих на эстонском языке, будет введен коэффициент минимальной зарплаты 1,5, а для преподавателей детских садов - 1,3.

Правительство рассмотрело проект плана действий в октябре, а затем одобрило его реализацию.

Переход на образование на государственном языке начнется в учебном году 2024/25, когда на эстонский язык перейдут детские сады, а также ученики первого и четвертых классов общеобразовательных школ.