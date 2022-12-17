ETV+ и в ноябре был самым популярным телеканалом среди неэстонцев

В ноябре жители Эстонии (учитываются лица от 4 лет и старше) смотрели телевизор в среднем 3 часа и 36 минут в день, свидетельствуют данные Kantar Emor.

Эстонцы проводили перед телевизорами 3 часа и 41 минуту, а неэстонцы - 3 часа и 25 минут в день.

Эстонцы больше всего смотрели ETV (22,4%), Kanal 2 (14%) и TV3 (8,7%), а неэстонцы - ETV+ (8,6%), 1+2 (3,2%) и Kanal 7 (2,8%).

Среди всех жителей Эстонии самым популярным каналом в ноябре оставался ETV, аудитория которого снизилась с 16,8% (в октябре) до 16,5%. Также в тройку лидеров по времени просмотра в ноябре входили Kanal 2 (за месяц рейтинг упал с 11% до 10,2%) и TV3 (рейтинг снизился с 6,7% до 6,3%).

В ноябре 2021 года рейтинг ETV составлял 16,9%, рейтинг Kanal 2 - 8,9%, рейтинг TV3 - 7,3%.

Из русскоязычных телеканалов самым популярным в общем зачете в ноябре оставался ETV+, рейтинг которого четвертый месяц подряд остался на отметке в 2,7%. В ноябре 2021 года эфирный рейтинг ETV+ был равен 1,3%.