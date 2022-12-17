Сб, 17.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В ДТП в Пярнумаа погиб гражданин Литвы, пять человек попали в больницу

Северное побережье
В ДТП в Пярнумаа погиб гражданин Литвы, пять человек попали в больницу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полиция и спасатели на месте ДТП. Иллюстративное фото
Полиция и спасатели на месте ДТП. Иллюстративное фото Фото: Ago Gaškov

Поздно вечером в пятницу в результате столкновения двух легковых автомобилей в волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда погиб 53-летний гражданин Литвы. Пять человек были доставлены в больницу с места происшествия, пишет rus.err.ee.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 21:40 в деревне Пену на 177-м км шоссе Таллинн - Пярну - Икла, сообщила в субботу полиция в своей утренней сводке.

По данным Ляэнеской префектуры, автомашина Ford Mondeo, следовавшая по направлению к Пярну, совершала обгон и столкнулась с автомобилем Opel, ехавшим во встречном направлении.

В результате столкновения Opel, которым управлял 53-летний гражданин Литвы, съехал с дороги. Водитель скончался на месте происшествия.

Пассажир автомобиля Opel, 21-летний водитель автомобиля Ford и пассажиры этой машины - две девушки 18 лет и молодой человек такого же возраста - были доставлены в Пярнускую больницу.

Движение в районе аварии было существенно затруднено.

При движении в зимних условиях следует двигаться медленнее и в соответствии с дорожными условиями и способностями водителя, заметили в полиции.

"На скользких и заснеженных дорогах следует любой ценой избегать резких маневров и опасных обгонов", - советуют полицейские.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх