В ДТП в Пярнумаа погиб гражданин Литвы, пять человек попали в больницу

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 21:40 в деревне Пену на 177-м км шоссе Таллинн - Пярну - Икла, сообщила в субботу полиция в своей утренней сводке.

По данным Ляэнеской префектуры, автомашина Ford Mondeo, следовавшая по направлению к Пярну, совершала обгон и столкнулась с автомобилем Opel, ехавшим во встречном направлении.

В результате столкновения Opel, которым управлял 53-летний гражданин Литвы, съехал с дороги. Водитель скончался на месте происшествия.

Пассажир автомобиля Opel, 21-летний водитель автомобиля Ford и пассажиры этой машины - две девушки 18 лет и молодой человек такого же возраста - были доставлены в Пярнускую больницу.

Движение в районе аварии было существенно затруднено.

При движении в зимних условиях следует двигаться медленнее и в соответствии с дорожными условиями и способностями водителя, заметили в полиции.