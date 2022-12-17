Поздно вечером в пятницу в результате столкновения двух легковых автомобилей в волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда погиб 53-летний гражданин Литвы. Пять человек были доставлены в больницу с места происшествия, пишет rus.err.ee.
В ДТП в Пярнумаа погиб гражданин Литвы, пять человек попали в больницу
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 21:40 в деревне Пену на 177-м км шоссе Таллинн - Пярну - Икла, сообщила в субботу полиция в своей утренней сводке.
По данным Ляэнеской префектуры, автомашина Ford Mondeo, следовавшая по направлению к Пярну, совершала обгон и столкнулась с автомобилем Opel, ехавшим во встречном направлении.
В результате столкновения Opel, которым управлял 53-летний гражданин Литвы, съехал с дороги. Водитель скончался на месте происшествия.
Пассажир автомобиля Opel, 21-летний водитель автомобиля Ford и пассажиры этой машины - две девушки 18 лет и молодой человек такого же возраста - были доставлены в Пярнускую больницу.
Движение в районе аварии было существенно затруднено.
При движении в зимних условиях следует двигаться медленнее и в соответствии с дорожными условиями и способностями водителя, заметили в полиции.
"На скользких и заснеженных дорогах следует любой ценой избегать резких маневров и опасных обгонов", - советуют полицейские.