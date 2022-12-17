Таллиннский аэропорт планирует упростить досмотр пассажиров благодаря новым сканерам

В аэропорты по всему миру поступают все больше новых типов сканирующих устройств, подобных компьютерным томографам в больницах. Вместо обычного рентгеновского снимка они показывают службе безопасности аэропорта трехмерное изображение. Это означает, что сотрудник может вращать изображение на экране компьютера и исследовать содержимое дорожной сумки со всех сторон.

"Пассажиры, прибывающие сейчас на контрольно-пропускной пункт, должны вынимать из ручной клади все крупные электронные устройства и жидкости", - сказал ERR руководитель службы безопасности полетов Таллиннского аэропорта Тарви Пихлакас. Новые технологии позволят оставлять эти вещи в чемодане.

"Новые устройства способны частично анализировать содержимое чемодана", - добавил Пихлакас.

В течение двадцати лет в аэропортах ограничивают провоз шампуней и солнцезащитных кремов: эти жидкости должны быть помещены в 100-миллилитровые бутылки. Скоро пассажиры смогут избавиться и от этого ограничения.

В ноябре Таллиннский аэропорт обслужил почти 207 000 пассажиров

"Я думаю, спустя еще один год, технологии усовершенствуются, и ограничения по объему жидкости будут постепенно отменять по всей Европе", - предположил Пихлакас.

Новые устройства уже прибыли в аэропорт Хельсинки, а также в несколько аэропортов Великобритании, правительство Великобритании поручило аэропортам завершить изменения к 2024 году. При этом не отстает и Эстония.

"В первом квартале следующего года планируется объявить тендер на закупку этих устройств", - сказал Пихлакас, добавив, что сроки поставки устройств составляют около полугода.