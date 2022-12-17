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В Нарве определился первый финалист Кубка Эстонии по баскетболу среди мужских команд

Северное побережье
В Нарве определился первый финалист Кубка Эстонии по баскетболу среди мужских команд
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Фото: Kuvatõmmis

В субботу, 17 декабря, в Нарве определился первый финалист Кубка Эстонии по баскетболу среди мужских команд, пишет rus.err.ee.

Им стал БК "Виймси", который в полуфинале обыграл соперников из "ТалТеха" со счетом 75:74.

К большому перерыву таллиннцы были впереди с разницей в 10 очков, но вторую половину встречи лучше провели виймсисцы. Победную атаку они провели за 7 секунд до гудка финальной сирены.

Самым результативным в составе победителей стал Эгерт Халлер, набравший 20 очков.

Вторую путевку в финал позднее в субботу разыграют таллиннский "Калев/Крамо" и команда Тартуского университета.

Финал и матч за третье место пройдут в Нарве в воскресенье.

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