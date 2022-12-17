Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в воскресенье, 18 декабря, составит 18,35 цента за киловатт-час, сообщает rus.err.ee.
В воскресенье электричество на бирже подешевеет до 18 центов за киловатт
В воскресенье электричество на бирже подешевеет до 18 центов за киловатт
По сравнению с субботой тариф снизится на 31,8%, свидетельствуют данные Nord Pool.
Дороже всего - почти 24 цента за киловатт-час - электроэнергия будет стоить с 16:00 до 17:00.
В Финляндии биржевая цена в воскресенье составит 17,61 цента, а в Латвии и Литве будет такой же как в Эстонии.
К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.
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