В воскресенье электричество на бирже подешевеет до 18 центов за киловатт

По сравнению с субботой тариф снизится на 31,8%, свидетельствуют данные Nord Pool.

Дороже всего - почти 24 цента за киловатт-час - электроэнергия будет стоить с 16:00 до 17:00.

В Финляндии биржевая цена в воскресенье составит 17,61 цента, а в Латвии и Литве будет такой же как в Эстонии.