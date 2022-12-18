Добровольцы из группы 4x4 help помогли вытащить из снега множество легковушек

В местечке Кырнумяэ в волости Саку в субботу можно было увидеть сразу несколько десятков внедорожников. Владельцев этих машин объединила не только любовь к мощным моторам, но и готовность приходить на помощь другим автолюбителям. Все они присоединились к добровольческой группе 4x4 help, которая вызволяет из снежного плена оказавшихся в беде участников дорожного движения, передает "Актуальная камера".

"Конечно, нам и раньше приходилось помогать автолюбителям, увязнувшим в снегу или где-нибудь в лесу или на болоте. А в прошлые выходные я в соцсетях обратился к желающим помогать с призывом дать о себе знать, и сразу откликнулись человек 15", - рассказал заместитель старейшины волости Саку Танель Отс.

"К обеду понедельника мы сумели запустить мобильное приложение, которое показывает местоположение добровольных помощников. Получилось, что мы сделали все очень вовремя, ведь тут на Эстонию обрушился шторм Биргит, и работы у нас оказалось предостаточно - мы вытащили из снежных заносов десяток фур, несколько автобусов и бесчисленное количество легковушек", - добавил Отс.

Но для того, чтобы помогать попавшим в беду автобусам и автомобилям, мало иметь мощный внедорожник, требуется, разумеется, и определенный опыт.

"Для того, чтобы помогать другим автолюбителям, нужны некоторые навыки и знание техники безопасности. Без этого можно даже навредить, то есть посадить машину еще глубже в снег. Нельзя допустить, чтобы трос лопнул, ведь это может повредить и твой автомобиль, и ту машину, которую тянешь, и люди могут получить увечья", - рассказал участник 4х4help Марго Ханни.

"Опыт приобретается исключительно практикой. Мы ездим в лес с ребятами, катаемся, пробуем различные ситуации", - добавил еще один доброволец Валерий Вечерковский.

К сегодняшнему дню к инициативной группе присоединились и владельцы внедорожников из соседних волостей. Ровно в тот момент, когда они выслушивали советы более опытных товарищей, поступила очередная просьба о помощи - автолюбитель, самонадеянно отправившийся кататься по лесным дорогам, переоценил возможности своей машины.